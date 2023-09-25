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Скільки українці платять за термінали Starlink: оцінка експертів

25 вересня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки українці платять за термінали Starlink: оцінка експертів
Термінал Starlink. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна виступає в ролі основного замовника для компанії SpaceX, оплачуючи послуги за терміналами Маска у більшому обсязі, ніж уся Європа сукупно. При цьому в Україні встановлено близько 140-150 тисяч терміналів Starlink, з яких 45 тисяч запропоновано партнерами, а решту 100 тисяч було придбано українцями власним коштом і ними ж оплачуються.

Про це повідомив керівник парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко.

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За словами експерта, поточна стандартна щомісячна абонентська плата за доступ до послуг Starlink складає 105 доларів, включаючи вартість пакета та валютні операції. Оскільки платежі здійснюються у доларах, це потребує додаткового валютного обміну та відповідних витрат.

Крім того, Федієнко висловив думку про можливість звільнення таких платежів від податків на законодавчому рівні. Він запропонував розробити фінтех-рішення, яке дозволить українцям здійснювати платежі у гривнях та запропонує юридичним особам можливість укладати контракти на послуги, оскільки на цей час українські компанії не можуть легально купувати та оплачувати Starlink.

На думку Федієнка, такий крок забезпечить більшу прозорість у питаннях валютних платежів фізичних осіб та процесах закупівель державними установами. У Європі для порівняння, знаходиться лише 80 тисяч терміналів Starlink, переважно у Франції та Великобританії.

"Українці разом перераховують компанії SpaceX більше коштів, ніж усі європейські країни разом узяті. Це дозволяє нам вважатися найбільшим клієнтом цієї компанії. Тому мені іноді здається дивним, коли виникають спроби обмежити нас у використанні терміналів Starlink", — сказав він.

Це, на його думку, ставить під сумнів усі спроби обмежити доступ до технологій SpaceX в Україні та змушує переглянути стратегічні відносини між Україною та компанією.

Нагадаємо, що супутникова мережа Starlink є важливим фактором у війні з Росією. Однак Starlink все ж таки вимикали поблизу Криму на місяць.

Також ми повідомляли, що аерокосмічній компанії зі США SpaceX вдалося запустити Starlink на орбіту і вивести ще 22 власні супутники. Сталося це вчора, 16 вересня, із космодрому у Флориді.

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