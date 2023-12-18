Сколько зарабатывают судьи и аппарат окружного суда Ровенской области

Во сколько обходятся государству аппарат и судьи окружных судов. Кейс Ровенского ОАС
В отличие от работников аппарата Ровенского окружного административного суда, средняя месячная зарплата которых не дотягивает до 16 тысяч гривен, судьи здесь зарабатывают неплохо.
По крайней мере, большинство украинцев о таких деньгах могут только мечтать.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат судейского корпуса и сотрудников аппарата Ровенского окружного административного суда.
Сколько зарабатывают судьи Ровенского ОАС*
* в суде работают 14 судей.
|Месяц
|Суммарная зарплата всех судей
|Средняя зарплата судьи
|январь 2022
|1 182 473 грн
|84 462 грн
|февраль 2022
|1 212 629
|86 616
|март 2022
|1 229 162
|87 797
|апрель 2022
|1 353 121
|96 652
|май 2022
|1 874 909
|133 922
|июнь 2022
|1 157 008
|82 643
|июль 2022
|1 720 449
|122 889
|август 2022
|1 033 384
|73 813
|сентябрь 2022
|1 174 739
|83 910
|октябрь 2022
|1 004 107
|71 722
|ноябрь 2022
|1 188 770
|84 912
|декабрь 2022
|1 226 846
|87 632
|январь 2023
|1 165 347
|83 239
|февраль 2023
|1 246 722
|89 052
|март 2023
|1 369 499
|97 821
|апрель 2023
|1 449 169
|103 512
|май 2023
|1 587 621
|113 402
|июнь 2023
|1 408 461
|100 604
|июль 2023
|1 937 464
|138 390
|август 2023
|1 285 613
|91 830
|сентябрь 2023
|1 366 356
|97 597
|октябрь 2023
|1 286 641
|91 903
|ноябрь 2023
|1 404 894
|100 350
Сколько зарабатывают сотрудники аппарата Ровенского ОАС**
** в аппарате суда работают 62 сотрудника.
|Месяц
|Суммарная зарплата сотрудников аппарата
|Средняя зарплата сотрудника аппарата
|январь 2022
|679 770 грн
|10 964 грн
|февраль 2022
|796 672
|12 850
|март 2022
|834 348
|13 457
|апрель 2022
|1 475 845
|23 804
|май 2022
|646 634
|10 430
|июнь 2022
|764 689
|12 334
|июль 2022
|786 369
|12 683
|август 2022
|781 682
|12 607
|сентябрь 2022
|812 326
|13 102
|октябрь 2022
|678 266
|10 940
|ноябрь 2022
|845 037
|13 630
|декабрь 2022
|2 396 253
|38 649
|январь 2023
|727 627
|11 736
|февраль 2023
|802 289
|12 940
|март 2023
|757 366
|12 216
|апрель 2023
|753 435
|12 152
|май 2023
|934 118
|15 066
|июнь 2023
|1 206 874
|19 466
|июль 2023
|1 309 634
|21 123
|август 2023
|1 095 684
|17 672
|сентябрь 2023
|968 007
|15 613
|октябрь 2023
|1 628 905
|26 273
|ноябрь 2023
|793 752
|12 802
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