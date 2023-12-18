Сколько зарабатывают судьи и аппарат окружного суда Ровенской области

Судья. Фото: pixabay.com

В отличие от работников аппарата Ровенского окружного административного суда, средняя месячная зарплата которых не дотягивает до 16 тысяч гривен, судьи здесь зарабатывают неплохо.

По крайней мере, большинство украинцев о таких деньгах могут только мечтать.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат судейского корпуса и сотрудников аппарата Ровенского окружного административного суда.

Сколько зарабатывают судьи Ровенского ОАС*

* в суде работают 14 судей.

Месяц Суммарная зарплата всех судей Средняя зарплата судьи январь 2022 1 182 473 грн 84 462 грн февраль 2022 1 212 629 86 616 март 2022 1 229 162 87 797 апрель 2022 1 353 121 96 652 май 2022 1 874 909 133 922 июнь 2022 1 157 008 82 643 июль 2022 1 720 449 122 889 август 2022 1 033 384 73 813 сентябрь 2022 1 174 739 83 910 октябрь 2022 1 004 107 71 722 ноябрь 2022 1 188 770 84 912 декабрь 2022 1 226 846 87 632 январь 2023 1 165 347 83 239 февраль 2023 1 246 722 89 052 март 2023 1 369 499 97 821 апрель 2023 1 449 169 103 512 май 2023 1 587 621 113 402 июнь 2023 1 408 461 100 604 июль 2023 1 937 464 138 390 август 2023 1 285 613 91 830 сентябрь 2023 1 366 356 97 597 октябрь 2023 1 286 641 91 903 ноябрь 2023 1 404 894 100 350

Сколько зарабатывают сотрудники аппарата Ровенского ОАС**

** в аппарате суда работают 62 сотрудника.

Месяц Суммарная зарплата сотрудников аппарата Средняя зарплата сотрудника аппарата январь 2022 679 770 грн 10 964 грн февраль 2022 796 672 12 850 март 2022 834 348 13 457 апрель 2022 1 475 845 23 804 май 2022 646 634 10 430 июнь 2022 764 689 12 334 июль 2022 786 369 12 683 август 2022 781 682 12 607 сентябрь 2022 812 326 13 102 октябрь 2022 678 266 10 940 ноябрь 2022 845 037 13 630 декабрь 2022 2 396 253 38 649 январь 2023 727 627 11 736 февраль 2023 802 289 12 940 март 2023 757 366 12 216 апрель 2023 753 435 12 152 май 2023 934 118 15 066 июнь 2023 1 206 874 19 466 июль 2023 1 309 634 21 123 август 2023 1 095 684 17 672 сентябрь 2023 968 007 15 613 октябрь 2023 1 628 905 26 273 ноябрь 2023 793 752 12 802

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