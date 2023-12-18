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Скільки коштують державі апарат і судді окружних судів. Кейс Рівненського ОАС

18 грудня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляють судді і апарат окружного суда Рівненщини
Суддя. Фото: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

На відміну від працівників апарату Рівненського окружного адміністративного суду, середня місячна зарплата яких не дотягує й до 16 тисяч гривень, судді тут заробляють непогано.

Принаймні більшість українців про такі гроші можуть лише мріяти.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат суддівського корпусу та співробітників апарату Рівненського окружного адміністративного суду.

Скільки заробляють судді Рівненського ОАС*

* в суді працюють 14 суддів.

Місяць Сумарна зарплата всіх суддів Середня зарплата судді
січень 2022 1 182 473 грн 84 462 грн
лютий 2022 1 212 629 86 616
березень 2022 1 229 162 87 797
квітень 2022 1 353 121 96 652
травень 2022 1 874 909 133 922
червень 2022 1 157 008 82 643
липень 2022 1 720 449 122 889
серпень 2022 1 033 384 73 813
вересень 2022 1 174 739 83 910
жовтень 2022 1 004 107 71 722
листопад 2022 1 188 770 84 912
грудень 2022 1 226 846 87 632
січень 2023 1 165 347 83 239
лютий 2023 1 246 722 89 052
березень 2023 1 369 499 97 821
квітень 2023 1 449 169 103 512
травень 2023 1 587 621 113 402
червень 2023 1 408 461 100 604
липень 2023 1 937 464 138 390
серпень 2023 1 285 613 91 830
вересень 2023 1 366 356 97 597
жовтень 2023 1 286 641 91 903
листопад 2023 1 404 894 100 350

Скільки заробляють співробітники апарату Рівненського ОАС**

** в апараті суду працюють 62 співробітника.

Місяць Сумарна зарплата співробітників апарату Середня зарплата співробітника апарату
січень 2022 679 770 грн 10 964 грн
лютий 2022 796 672 12 850
березень 2022 834 348 13 457
квітень 2022 1 475 845 23 804
травень 2022 646 634 10 430
червень 2022 764 689 12 334
липень 2022 786 369 12 683
серпень 2022 781 682 12 607
вересень 2022 812 326 13 102
жовтень 2022 678 266 10 940
листопад 2022 845 037 13 630
грудень 2022 2 396 253 38 649
січень 2023 727 627 11 736
лютий 2023 802 289 12 940
березень 2023 757 366 12 216
квітень 2023 753 435 12 152
травень 2023 934 118 15 066
червень 2023 1 206 874 19 466
липень 2023 1 309 634 21 123
серпень 2023 1 095 684 17 672
вересень 2023 968 007 15 613
жовтень 2023 1 628 905 26 273
листопад 2023 793 752 12 802

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