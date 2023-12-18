Скільки заробляють судді і апарат окружного суда Рівненщини

Суддя. Фото: pixabay.com

На відміну від працівників апарату Рівненського окружного адміністративного суду, середня місячна зарплата яких не дотягує й до 16 тисяч гривень, судді тут заробляють непогано.

Принаймні більшість українців про такі гроші можуть лише мріяти.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат суддівського корпусу та співробітників апарату Рівненського окружного адміністративного суду.

Скільки заробляють судді Рівненського ОАС*

* в суді працюють 14 суддів.

Місяць Сумарна зарплата всіх суддів Середня зарплата судді січень 2022 1 182 473 грн 84 462 грн лютий 2022 1 212 629 86 616 березень 2022 1 229 162 87 797 квітень 2022 1 353 121 96 652 травень 2022 1 874 909 133 922 червень 2022 1 157 008 82 643 липень 2022 1 720 449 122 889 серпень 2022 1 033 384 73 813 вересень 2022 1 174 739 83 910 жовтень 2022 1 004 107 71 722 листопад 2022 1 188 770 84 912 грудень 2022 1 226 846 87 632 січень 2023 1 165 347 83 239 лютий 2023 1 246 722 89 052 березень 2023 1 369 499 97 821 квітень 2023 1 449 169 103 512 травень 2023 1 587 621 113 402 червень 2023 1 408 461 100 604 липень 2023 1 937 464 138 390 серпень 2023 1 285 613 91 830 вересень 2023 1 366 356 97 597 жовтень 2023 1 286 641 91 903 листопад 2023 1 404 894 100 350

Скільки заробляють співробітники апарату Рівненського ОАС**

** в апараті суду працюють 62 співробітника.

Місяць Сумарна зарплата співробітників апарату Середня зарплата співробітника апарату січень 2022 679 770 грн 10 964 грн лютий 2022 796 672 12 850 березень 2022 834 348 13 457 квітень 2022 1 475 845 23 804 травень 2022 646 634 10 430 червень 2022 764 689 12 334 липень 2022 786 369 12 683 серпень 2022 781 682 12 607 вересень 2022 812 326 13 102 жовтень 2022 678 266 10 940 листопад 2022 845 037 13 630 грудень 2022 2 396 253 38 649 січень 2023 727 627 11 736 лютий 2023 802 289 12 940 березень 2023 757 366 12 216 квітень 2023 753 435 12 152 травень 2023 934 118 15 066 червень 2023 1 206 874 19 466 липень 2023 1 309 634 21 123 серпень 2023 1 095 684 17 672 вересень 2023 968 007 15 613 жовтень 2023 1 628 905 26 273 листопад 2023 793 752 12 802

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