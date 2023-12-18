Скільки заробляють судді і апарат окружного суда Рівненщини

Скільки коштують державі апарат і судді окружних судів. Кейс Рівненського ОАС
На відміну від працівників апарату Рівненського окружного адміністративного суду, середня місячна зарплата яких не дотягує й до 16 тисяч гривень, судді тут заробляють непогано.
Принаймні більшість українців про такі гроші можуть лише мріяти.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат суддівського корпусу та співробітників апарату Рівненського окружного адміністративного суду.
Скільки заробляють судді Рівненського ОАС*
* в суді працюють 14 суддів.
|Місяць
|Сумарна зарплата всіх суддів
|Середня зарплата судді
|січень 2022
|1 182 473 грн
|84 462 грн
|лютий 2022
|1 212 629
|86 616
|березень 2022
|1 229 162
|87 797
|квітень 2022
|1 353 121
|96 652
|травень 2022
|1 874 909
|133 922
|червень 2022
|1 157 008
|82 643
|липень 2022
|1 720 449
|122 889
|серпень 2022
|1 033 384
|73 813
|вересень 2022
|1 174 739
|83 910
|жовтень 2022
|1 004 107
|71 722
|листопад 2022
|1 188 770
|84 912
|грудень 2022
|1 226 846
|87 632
|січень 2023
|1 165 347
|83 239
|лютий 2023
|1 246 722
|89 052
|березень 2023
|1 369 499
|97 821
|квітень 2023
|1 449 169
|103 512
|травень 2023
|1 587 621
|113 402
|червень 2023
|1 408 461
|100 604
|липень 2023
|1 937 464
|138 390
|серпень 2023
|1 285 613
|91 830
|вересень 2023
|1 366 356
|97 597
|жовтень 2023
|1 286 641
|91 903
|листопад 2023
|1 404 894
|100 350
Скільки заробляють співробітники апарату Рівненського ОАС**
** в апараті суду працюють 62 співробітника.
|Місяць
|Сумарна зарплата співробітників апарату
|Середня зарплата співробітника апарату
|січень 2022
|679 770 грн
|10 964 грн
|лютий 2022
|796 672
|12 850
|березень 2022
|834 348
|13 457
|квітень 2022
|1 475 845
|23 804
|травень 2022
|646 634
|10 430
|червень 2022
|764 689
|12 334
|липень 2022
|786 369
|12 683
|серпень 2022
|781 682
|12 607
|вересень 2022
|812 326
|13 102
|жовтень 2022
|678 266
|10 940
|листопад 2022
|845 037
|13 630
|грудень 2022
|2 396 253
|38 649
|січень 2023
|727 627
|11 736
|лютий 2023
|802 289
|12 940
|березень 2023
|757 366
|12 216
|квітень 2023
|753 435
|12 152
|травень 2023
|934 118
|15 066
|червень 2023
|1 206 874
|19 466
|липень 2023
|1 309 634
|21 123
|серпень 2023
|1 095 684
|17 672
|вересень 2023
|968 007
|15 613
|жовтень 2023
|1 628 905
|26 273
|листопад 2023
|793 752
|12 802
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