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Словакия отменила ограничения на импорт зерна из Украины

12 мая 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Словакия отменила ограничения на импорт зерна из Украины
Украинское зерно. Фото: minagro.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Словакии отменило односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины и заменило его решением Еврокомиссии. Согласно этому решению, введен специальный режим транзита агропродукции через Словакию.

Об этом пишет TASR.

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Представитель министерства сельского хозяйства Словакии Андрей Вальнер отметил, что в этой сфере применяется только законодательство Европейского Союза.

Однако следует отметить, что решение Еврокомиссии также предусматривает временный запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в несколько других стран, включая Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию. Этот запрет будет действовать до 5 июня.

Таким образом, хотя Словакия отменила свой односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, она всё же будет соблюдать запрет, установленный Еврокомиссией, в отношении определенных агропродуктов.

Напомним, что министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что правительство пока не будет вводить ограничения на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины. Это ни к чему бы ни привело.

Боля отметил, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны — всего было импортировано только 177 тонн пшеницы и 4 000 тонн семян подсолнечника в то время, как элеваторы в Молдове могут хранить до трех миллионов тонн продукции.

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