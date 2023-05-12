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Словаччина скасувала обмеження на імпорт зерна з України

12 травня 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Словаччина скасувала обмеження на імпорт зерна з України
Українське зерно. Фото: minagro.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд Словаччини скасував односторонню заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України та замінив її рішенням Єврокомісії. Відповідно до цього рішення, запроваджено спеціальний режим транзиту агропродукції через Словаччину.

Про це пише TASR.

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Представник міністерства сільського господарства Словаччини Андрій Вальнер зазначив, що у цій сфері застосовується лише законодавство Європейського Союзу.

Однак слід зазначити, що рішення Єврокомісії також передбачає тимчасову заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до кількох інших країн, включаючи Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Ця заборона діятиме до 5 червня.

Таким чином, хоча Словаччина скасувала свою односторонню заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, вона все ж таки дотримуватиметься заборони, встановленої Єврокомісією, щодо певних агропродуктів.

Нагадаємо, що міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що уряд поки не запроваджуватиме обмеження на імпорт деяких зернових та олійних культур з України. Це ні до чого не призвело б.

Боля зазначив, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні — всього було імпортовано лише 177 тонн пшениці та 4 000 тонн соняшникового насіння в той час, як елеватори в Молдові можуть зберігати до трьох мільйонів тонн продукції.

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