Гуманитарная помощь Украине https://t.me/V_Zelenskiy_official/10936 сколько дополнительных средств выделило правительство Словении

Словения выделила средства на гуманитарную помощь Украине
Словения предоставит Украине финансовую помощь в размере 5 миллионов евро. Средства будут направлены на гуманитарные нужды.
Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 июня.
"Мы привезли в Киев одну хорошую новость. Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро помощи для гуманитарной цели", — сказала Мусар.
Она добавила, что Словения стремится быть активной в этой сфере.
"Словения — маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие. Но все равно мы много дали и дадим еще", — сказала президент Словении.
Что еще нужно знать
Напомним, 28 июня 2024 года президент Словении прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину.
Мы также писали, что Украина и Словения планируют подписать соглашение о безопасности. Президент Наташа Пирц Мусар ранее заявляла, что это соглашение аналогично тем, которые подписывают с Украиной другие страны.
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