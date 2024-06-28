Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Словения выделила средства на гуманитарную помощь Украине arrow

Словения выделила средства на гуманитарную помощь Украине

28 июня 2024 16:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Гуманитарная помощь Украине https://t.me/V_Zelenskiy_official/10936 сколько дополнительных средств выделило правительство Словении
Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Фото: OBOZ.UA
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Словения предоставит Украине финансовую помощь в размере 5 миллионов евро. Средства будут направлены на гуманитарные нужды.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

"Мы привезли в Киев одну хорошую новость. Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро помощи для гуманитарной цели", — сказала Мусар.

Она добавила, что Словения стремится быть активной в этой сфере.

"Словения — маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие. Но все равно мы много дали и дадим еще", — сказала президент Словении.

Что еще нужно знать

Напомним, 28 июня 2024 года президент Словении прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину.

Мы также писали, что Украина и Словения планируют подписать соглашение о безопасности. Президент Наташа Пирц Мусар ранее заявляла, что это соглашение аналогично тем, которые подписывают с Украиной другие страны.

финансовая помощь
деньги
гуманитарная помощь
война в Украине
Словения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы