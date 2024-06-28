Гуманітарна допомога Україні — скільки додаткових коштів виділив уряд Словенії

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Фото: OBOZ.UA

Словенія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 5 мільйонів євро. Кошти спрямують на гуманітарні потреби.

Про це заявила Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги для гуманітарної мети", — сказала Мусар.

Вона додала, що Словенія прагне бути активною у цій сфері.

"Словенія — маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі. Але все одно ми багато дали й дамо ще", — сказала президентка Словенії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 28 червня 2024 року Президентка Словенії прибула до Києва з робочим візитом та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Ми також писали, що Україна та Словенія планують підписати безпекову угоду. Президентка Наташа Пірц Мусар раніше заявляла, що ця угода аналогічна тим, які підписують з Україною інші країни.