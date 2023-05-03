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Союзники Украины хотят ввести новые санкции против РФ и усилить давление на Путина

3 мая 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Союзники Украины хотят ввести новые санкции против РФ и усилить давление на Путина
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. К тому же ограничения будут и против президента РФ Владимира Путина.  

Об этом сообщает Bloomberg.

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Пакеты мер будут внедряться отдельно, но скоординировано. Ключевая цель — закрыть лазейки в существующих санкциях и бороться с общим обходом санкций.

Планы будут обнародованы в ходе встречи лидеров стран G7 в Японии в конце этого месяца.

Многочисленные раунды санкций и других экономических наказаний, наложенных на Москву после ее вторжения в Украину, нанесли удар по российской экономике, однако существуют лазейки. Путин не показывает никаких признаков прекращения войны. Доходы России от продажи энергоносителей близки к превышению запланированного уровня, несмотря на ограничение цен на нефть.

Недавно банк России спрогнозировал, что в этом году экономика вырастет на 2%, поскольку влияние санкций ослабевает, а валовой внутренний продукт достигнет довоенного уровня к концу 2024 года гораздо раньше, чем прогнозировали многие экономисты. В 2022 году ВВП России снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, что противоречит прогнозам в начале войны о том, что ограничения приведут к глубокому спаду экономики.

Саммит G7 станет форумом для обсуждения того, что сработало до сих пор и какие остаются варианты дальнейшего давления на российскую экономику. Но учитывая то, что значительная часть российского торгового и финансового секторов уже под санкциями, найти новые сферы, которые существенно ограничат возможности Путина финансировать свою войну, нелегко.

По словам чиновников, пакет ЕС, 11 по счету с февраля 2022 года, в основном сосредоточится на лазейках в уже введенных санкциях. Предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и нацеленность на судна, которые отключают навигационные системы.

Меры, нуждающиеся в поддержке всех стран-членов ЕС, также предусматривают введение новых санкций против около трех десятков человек.

США и Япония готовят свои пакеты санкций. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая похищение украинских детей, а также над ограничениями против российской оборонной промышленности.

Значительная часть внимания G7 сосредоточена на борьбе с возможностями Москвы уклоняться или обходить действующие меры с акцентом на сотни ограниченных товаров и технологий, используемых в военных целях.

Ожидается, что лидеры G7 также достигнут прогресса в механизме отслеживания российских алмазов через границы, что в конечном итоге может проложить путь к ограничениям на эту торговлю.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он еще раз грозится остановить зерновую сделку.

Добавим, Европейский Союз и Япония выступили против предложения США полностью запретить странам G7 экспорт в Россию. Это должно было состояться в рамках переговоров в преддверии саммита лидеров государств.

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