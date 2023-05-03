Союзники України хочуть запровадити нові санкції проти РФ та посилити тиск на Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск на її економіку. До того ж обмеження будуть й проти президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Пакети заходів будуть впроваджуватися окремо, але скоординовано. Ключова мета — закрити лазівки в існуючих санкціях і боротися з загальним обходом санкцій.

Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 в Японії наприкінці цього місяця.

Численні раунди санкцій та інших економічних покарань, накладених на Москву після її вторгнення в Україну, завдали удару по російській економіці, однак наразі існують лазівки. Путін не демонструє жодних ознак припинення війни. Доходи Росії від продажу енергоносіїв близькі до перевищення запланованого рівня, попри обмеження цін на нафту.

Нещодавно банк Росії спрогнозував, що цього року економіка зросте на 2%, оскільки вплив санкцій слабшає, а валовий внутрішній продукт досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року, набагато раніше, ніж прогнозували багато економістів. У 2022 році ВВП Росії знизився на 2,1% порівняно з попереднім роком, що суперечить прогнозам на початку війни про те, що обмеження призведуть до глибокого спаду економіки.

Саміт G7 стане форумом для обговорення того, що спрацювало досі і які залишаються варіанти подальшого тиску на російську економіку. Але з огляду на те, що значна частина російського торгового і фінансового секторів вже під санкціями, знайти нові сфери, які суттєво обмежать можливості Путіна фінансувати свою війну, нелегко.

За словами чиновників, пакет ЄС, 11 за рахунком з лютого 2022 року, в основному зосередиться на лазівках у вже запроваджених санкціях. Пропозиції включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію і націленість на судна, які відключають навігаційні системи.

Заходи, які потребують підтримки всіх країн-членів ЄС, також передбачають запровадження нових санкцій проти близько трьох десятків осіб.

США і Японія готують свої власні пакети санкцій. Канада працює над заходами, пов'язаними з правами людини, включаючи викрадення українських дітей, а також над обмеженнями проти російської оборонної промисловості.

Значна частина уваги G7 зосереджена на боротьбі з можливостями Москви ухилятися або обходити чинні заходи, з акцентом на сотні обмежених товарів і технологій, що використовуються у військових цілях.

Очікується, що лідери G7 також досягнуть прогресу щодо механізму відстеження російських алмазів через кордони, що в кінцевому підсумку може прокласти шлях до обмежень на цю торгівлю.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею перед самітом в Японії наступного місяця.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву країн G7 про обговорення питання повної заборони на експорт до Росії. Він вкотре погрожує зупинити зернову угоду.

Додамо, Європейський Союз та Японія виступили проти пропозиції США повністю заборонити країнам G7 експорт до Росії. Це мало б відбутися в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав.