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Спиртное и сигареты дорожают: как изменилась стоимость

14 февраля 2023 12:54
lis.jpg - Ксения Лисновская
Спиртное и сигареты дорожают — как изменились цены в январе
Больше всего прибавило в стоимости вино
lis.jpg - Ксения Лисновская

В январе 2023 года в Украине возросла стоимость спиртного и табачных изделий. По сравнению с декабрем прошлого года больше всего прибавило в стоимости вино.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины.

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Так, по данным Госстата, в январе текущего года цены на разные виды алкоголя повысились от 0,3% до 2,0%.

Стоимость за месяц изменилась так:

  • цена на водку повысилась на 0,3%, до 117,3 гривны за бутылку (0,5 литра);
  • стоимость столового вина украинских марок выросла больше всего — на 6,0%, подорожав до 101,3 гривны за бутылку (0,7 литра);
  • пиво прибавило в цене на 2,0%, до 29,1 гривны за бутылку (0,5 литра);
  • стоимость сигарет (премиум-класс) повысилась на 1,4%, до 83,8 гривны за пачку.

По информации ведомства, в прошлом году цены изменились следующим образом:

  • водка выросла в стоимости на 24,2%, до 117,0 гривны за бутылку (0,5 литра);
  • вина столовые подорожали на 36,5%, до 95,6 гривны за бутылку 0,7 литра;
  • пиво — на 48,6%, до 28,5 гривны за бутылку 0,5 литра;
  • сигареты (премиум-класс) выросли в стоимости на 23,4%, до 82,6 гривны за пачку.

Напомним, в Украине инфляция в декабре 2022 года по сравнению с таким же показателем 2021 достигла 26,6%. Только за последний месяц в прошлом году прибавила 0,7%.

По данным НБУ, продукты в Украине продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

 

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