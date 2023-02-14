Спиртное и сигареты дорожают — как изменились цены в январе

Спиртное и сигареты дорожают: как изменилась стоимость
В январе 2023 года в Украине возросла стоимость спиртного и табачных изделий. По сравнению с декабрем прошлого года больше всего прибавило в стоимости вино.
Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины.
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Так, по данным Госстата, в январе текущего года цены на разные виды алкоголя повысились от 0,3% до 2,0%.
Стоимость за месяц изменилась так:
- цена на водку повысилась на 0,3%, до 117,3 гривны за бутылку (0,5 литра);
- стоимость столового вина украинских марок выросла больше всего — на 6,0%, подорожав до 101,3 гривны за бутылку (0,7 литра);
- пиво прибавило в цене на 2,0%, до 29,1 гривны за бутылку (0,5 литра);
- стоимость сигарет (премиум-класс) повысилась на 1,4%, до 83,8 гривны за пачку.
По информации ведомства, в прошлом году цены изменились следующим образом:
- водка выросла в стоимости на 24,2%, до 117,0 гривны за бутылку (0,5 литра);
- вина столовые подорожали на 36,5%, до 95,6 гривны за бутылку 0,7 литра;
- пиво — на 48,6%, до 28,5 гривны за бутылку 0,5 литра;
- сигареты (премиум-класс) выросли в стоимости на 23,4%, до 82,6 гривны за пачку.
Напомним, в Украине инфляция в декабре 2022 года по сравнению с таким же показателем 2021 достигла 26,6%. Только за последний месяц в прошлом году прибавила 0,7%.
По данным НБУ, продукты в Украине продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.