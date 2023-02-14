Спиртне та сигарети дорожчають — які змінилися ціни у січні

Найбільше додало у вартості вино

У січні 2023 року в Україні зросла вартість спиртного та тютюнових виробів. Порівняно з груднем минулого року найбільше додало у вартості вино.

Про це свідчить інформація Державної служби статистики України.

Так, за даними Держстату, у січні поточного року ціни на різні види алкоголю підвищилися від 0,3% до 6,0%.

Вартість за місяць змінилась так:

ціна на горілку підвищилась на 0,3%, до 117,3 гривні за пляшку (0,5 літра);

вартість столового вина українських марок зросла найбільше — на 6,0%, здорожчавши до 101,3 гривні за пляшку (0,7 літра);

пиво додало в ціні 2,0%, до 29,1 гривні за пляшку (0,5 літра);

вартість сигарет (преміум-клас) підвищилась на 1,4%, до 83,8 гривні за пачку.

За інформацією відомства, минулого року ціни змінились так:

горілка зросла у вартості на 24,2%, до 117,0 гривень за пляшку (0,5 літра);

вина столові здорожчали на 36,5%, до 95,6 гривні за пляшку 0,7 літра;

пиво — на 48,6%, до 28,5 гривні за пляшку 0,5 літра;

сигарети (преміум-клас) зросли у вартості на 23,4%, до 82,6 гривні за пачку.

Нагадаємо, в Україні інфляція у грудні 2022 року порівняно з таким же показником 2021-го сягнула 26,6%. Лише за останній місяць минулого року додала 0,7%.

За даними НБУ, продукти в Україні продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.