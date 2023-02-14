Спиртне та сигарети дорожчають — які змінилися ціни у січні

Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість
У січні 2023 року в Україні зросла вартість спиртного та тютюнових виробів. Порівняно з груднем минулого року найбільше додало у вартості вино.
Про це свідчить інформація Державної служби статистики України.
-
Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого
-
Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук
-
Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік
-
Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом
-
"Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження
-
Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини
-
Ллойд на Рамштайн-зустрічі заявив, що Захід допоможе Україні контратакувати: коли це станеться
-
У москві відреагували на звинувачення у підготовці держперевороту у Молдові
-
"Моя королева": Потап зізнався в коханні Каменських, втім вона його у своїй публікації не згадала
Так, за даними Держстату, у січні поточного року ціни на різні види алкоголю підвищилися від 0,3% до 6,0%.
Вартість за місяць змінилась так:
- ціна на горілку підвищилась на 0,3%, до 117,3 гривні за пляшку (0,5 літра);
- вартість столового вина українських марок зросла найбільше — на 6,0%, здорожчавши до 101,3 гривні за пляшку (0,7 літра);
- пиво додало в ціні 2,0%, до 29,1 гривні за пляшку (0,5 літра);
- вартість сигарет (преміум-клас) підвищилась на 1,4%, до 83,8 гривні за пачку.
За інформацією відомства, минулого року ціни змінились так:
- горілка зросла у вартості на 24,2%, до 117,0 гривень за пляшку (0,5 літра);
- вина столові здорожчали на 36,5%, до 95,6 гривні за пляшку 0,7 літра;
- пиво — на 48,6%, до 28,5 гривні за пляшку 0,5 літра;
- сигарети (преміум-клас) зросли у вартості на 23,4%, до 82,6 гривні за пачку.
Нагадаємо, в Україні інфляція у грудні 2022 року порівняно з таким же показником 2021-го сягнула 26,6%. Лише за останній місяць минулого року додала 0,7%.
За даними НБУ, продукти в Україні продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.