Какая ситуация с электроснабжением в Украине по состоянию на 28 января: информация от Укрэнерго

Самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Одесской области

На утро субботы, 28 января, потребление электроэнергии в Украине несколько уменьшилось, что характерно для выходных дней. Однако дефицит в энергосистеме остается значительным. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

Дефицит в энергосистеме

"Потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным", — отмечается в сообщении.

Причина дефицита, как объясняют в энергокомпании, заключается в том, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", — заявили в компании.

Лимиты потребления по областям

"Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", — отмечается в сообщении.

В то же время в Укрэнерго напомнили, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита.

Где самая сложная ситуация

В Укрэнерго также сообщают, что в настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

"Самая сложная ситуация в Одесской области, где из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания региона требуется больше времени, чем раньше", — сообщили в компании.

Ракетная атака 26 января: что известно

Утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты.

Взрывы слышали в разных населенных пунктах Украины, в частности, в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, были "прилеты" в Киеве.

Также известно, что в Одесской области в результате атаки рф зафиксировано повреждение на двух объектах критической инфраструктуры.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.