Яка ситуація з електропостачанням в Україні станом на 28 січня: інформація від Укренерго

Найгірша ситуація з електропостачанням зараз в Одеській області

Станом на ранок суботи, 28 січня, споживання електроенергії в Україні дещо зменшилось, що характерно для вихідних днів. Однак дефіцит в енергосистемі залишається значним. Найгірша ситуація з електропостачанням у Одеській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго.

Дефіцит в енергосистемі

"Споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним", — зазначається у повідомленні.

Причина дефіциту, як пояснюють у енергокомпанії, полягає у тому, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

"Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", — пояснюють у компанії.

Ліміти споживання по областях

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби", — зазначається у повідомленні.

Водночас в Укренерго нагадали, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Де найскладніша ситуація

В Укренерго також повідомляють, що наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

"Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше", — повідомили у компанії.

Ракетна атака 26 січня: що відомо

Вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети.

Вибухи чули у різних населених пунктах України, зокрема, у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, були "прильоти" у Києві.

Також відомо, що в Одеській області внаслідок атаки рф зафіксовано пошкодження на двох об'єктах критичної інфраструктури.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.