США готовят новые правила инвестирования в Китай, — СМИ

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена готовит новую программу, которая может запретить американские инвестиции в некоторые сектора в Китае. Это новый шаг для защиты технологических преимуществ США при обострении конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Что известно

В докладе, подготовленном для Белого дома, не было названо ни одной страны.

Ожидается, что новые правила будут распространяться на инвестиции частного и венчурного капитала в передовые полупроводники, суперкомпьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта.

Американские чиновники хотят помешать своим инвесторам предоставлять финансирование и экспертные знания китайским компаниям, которые могли бы, например, улучшить скорость и точность военных решений Пекина.

Министерство финансов и Министерство торговли, как ожидается, завершат разработку своей политики в ближайшем будущем.

Санкции США против китайских технологических компаний

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство США внесло в черный список Yangtze Memory Technologies Co., Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. и десятки других китайских технологических компаний. Такое решение американского правительства усугубит торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как отмечают обозреватели Bloomberg, санкции против китайских технологических компаний являются частью стремления США ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства микросхем и искусственного интеллекта, которые Соединенные Штаты хотят держать как можно дальше от вооруженных сил азиатской страны.

Также известно, что осенью прошлого года администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на доступ Китая в полупроводниковые технологии Штатов.

Напомним, американская компания Dell планирует отказаться от китайских чипов до 2024 года.