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США готують нові правила інвестування в Китай, — ЗМІ

5 березня 2023 17:14
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Джо Байден
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Адміністрація президента США Джо Байдена готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори у Китаї. Це є новим кроком для захисту технологічних переваг США під час загострення конкуренції між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Що відомо

У доповіді, підготовленій для Білого дому, не було названо жодної країни.

Очікується, що нові правила будуть поширюватися на інвестиції приватного і венчурного капіталу в передові напівпровідники, суперкомп'ютери і деякі форми штучного інтелекту.

Американські чиновники хочуть перешкодити своїм інвесторам надавати фінансування та експертні знання китайським компаніям, які могли б, наприклад, покращити швидкість і точність військових рішень Пекіна.

Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі, як очікується, завершать розробку своєї політики в найближчому майбутньому.

Санкції США проти китайських технологічних компаній

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що уряд США вніс до чорного списку Yangtze Memory Technologies Co., Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. та десятки інших китайських технологічних компаній. Таке рішення американського уряду посилить торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу.

Як зазначають оглядачі Bloomberg, санкції проти китайських технологічних компаній є частиною прагнення США обмежити доступ Китаю до передових технологій виробництва мікросхем та штучного інтелекту, які Сполучені Штати хочуть тримати якомога далі від збройних сил азійської країни.

Також відомо, що восени минулого року адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові обмеження на доступ Китаю до напівпровідникових технологій Штатів.

Нагадаємо, американська компанія Dell планує відмовитися від китайських чипів до 2024 року.

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