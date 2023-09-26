США предоставит Польше два миллиарда долларов займа на оборонную модернизацию

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда. Фото: polskieradio.pl

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Польше займа в размере 2 миллиарда долларов для модернизации армии в рамках иностранного военного финансирования (FMF). 60 миллионов долларов с этого займа направят в поддержку срочных закупок оборонных товаров и услуг в Штатах.

Об этом сообщают в Госдепартаменте США.

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Как отметили в Госдепартаменте, Польша является непоколебимым союзником США, и безопасность Польши жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО.

"Правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов FMF на стоимость этого займа, который поможет ускорить оборонную модернизацию Польши, поддерживая срочные закупки оборонных товаров и услуг в Соединенных Штатах", — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна до 2035 года планирует потратить на модернизацию армии рекордные 524 миллиарда злотых (110 миллиардов евро).

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может передавать Украине старую военную технику, когда она будет заменена новой.