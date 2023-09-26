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США нададуть Польщі два мільярди доларів позики на оборонну модернізацію

26 вересня 2023 11:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США нададуть Польщі два мільярди доларів позики на оборонну модернізацію
Президент США Джо Байден та президент Польщі Анджей Дуда. Фото: polskieradio.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сполучені Штати оголосили про надання Польщі позики розміром 2 мільярди доларів для модернізації армії  в межах іноземного військового фінансування (FMF). 60 мільйонів доларів із цієї позики направлять на підтримку термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Штатах.

Про це повідомляють в Держдепартаменті США

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Що відомо

Як зазначили у Держдепартаменті, Польща є непохитним союзником США, і безпека Польщі є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО.

"Уряд США надає до 60 мільйонів доларів FMF на вартість цієї позики, яка допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі, підтримуючи термінові закупівлі оборонних товарів і послуг у Сполучених Штатах", — йдеться у повідомленні. 

Варто зазначити, що раніше глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що його країна до 2035 року планує витратити на модернізацію армії рекордні 524 мільярди злотих (110 мільярдів євро).

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна може передавати Україні стару військову техніку, коли її буде замінено на нову. 

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