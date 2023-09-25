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США предоставит Украине более 500 млн долларов на восстановление энергосистемы

25 сентября 2023 11:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США предоставит Украине более 500 млн долларов на восстановление энергосистемы
Поврежденный трансформатор в Украине в результате обстрела РФ. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Соединенных Штатов Америки предоставит Украине 522 млн долларов. Средства направят на восстановление энергосистемы, пострадавшей в результате российских обстрелов, а также на развитие энергогенерации. Соответствующий меморандум подписали правительства обоих государств.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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В посольстве США в Украине рассказали, что подписанный меморандум будет способствовать повышению энергетической безопасности и превращению энергетического сектора в современный.

Соглашение предусматривает:

  • восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины;
  • установка магистральных автотрансформаторов;
  • усиление устойчивости энергетической системы к перебоям в снабжении электричеством;
  • установление распределенной газовой генерации;
  • внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электро- и теплоэнергетике;
  • усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;
  • подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством Европейского Союза и обязательствами Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества;
  • защиту наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины.

Соглашение предусматривает выделение 522 млн долларов на укрепление украинской энергосистемы, из которых 100 млн — при выполнении определенных условий.

Напомним, в результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Также мы писали, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ ведет разведку, оценивая состояние энергетической инфраструктуры Украины. Также он прокомментировал риски вероятных обстрелов врага с целью оставить украинцев без света и тепла.

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