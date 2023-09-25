США предоставит Украине более 500 млн долларов на восстановление энергосистемы

Поврежденный трансформатор в Украине в результате обстрела РФ. Фото: Укрэнерго

Правительство Соединенных Штатов Америки предоставит Украине 522 млн долларов. Средства направят на восстановление энергосистемы, пострадавшей в результате российских обстрелов, а также на развитие энергогенерации. Соответствующий меморандум подписали правительства обоих государств.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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В посольстве США в Украине рассказали, что подписанный меморандум будет способствовать повышению энергетической безопасности и превращению энергетического сектора в современный.

Соглашение предусматривает:

восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины;

установка магистральных автотрансформаторов;

усиление устойчивости энергетической системы к перебоям в снабжении электричеством;

установление распределенной газовой генерации;

внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электро- и теплоэнергетике;

усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;

подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством Европейского Союза и обязательствами Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества;

защиту наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины.

Соглашение предусматривает выделение 522 млн долларов на укрепление украинской энергосистемы, из которых 100 млн — при выполнении определенных условий.

Напомним, в результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Также мы писали, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ ведет разведку, оценивая состояние энергетической инфраструктуры Украины. Также он прокомментировал риски вероятных обстрелов врага с целью оставить украинцев без света и тепла.