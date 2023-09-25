США надасть Україні понад 500 млн доларів на відновлення енергосистеми

Пошкоджений трансформатор в Україні внаслідок обстрілу РФ. Фото: Укренерго

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні 522 млн доларів. Кошти спрямують на відновлення енергосистеми, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, а також на розвиток енергогенерації. Відповідний меморандум підписали уряди обох держав.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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У посольстві США в Україні розповіли, що підписаний меморандум сприятиме підвищенню енергетичної безпеки та перетворенню енергетичного сектору на сучасний.

Угода передбачає:

відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України;

встановлення магістральних автотрансформаторів;

посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;

встановлення розподіленої газової генерації;

впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електро- та теплоенергетиці;

посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;

підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства Європейського Союзу та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України.

Угода передбачає виділення 522 млн доларів на зміцнення української енергосистеми, з яких 100 млн — за виконання певних умов.

Нагадаємо, внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.

Також ми писали, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наразі РФ веде розвідку, оцінюючи стан енергетичної інфраструктури України. Також він прокоментував ризики ймовірних обстрілів ворога з метою залишити українців без світла та тепла.