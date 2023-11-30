США примут закон об аресте активов российских олигархов, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на быстрое одобрение нового законопроекта, представленного в Конгресс США. Документ направлен на арест активов российских олигархов для помощи в восстановлении Украины.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
Закон США об аресте российских активов
"Законопроект Тhe Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act был внесен в американский Конгресс. Его авторами являются как демократы, так и республиканцы", — указал глава Кабмина.
Также Шмыгаль упомянул, что этот законопроект даст возможность Министерству юстиции США оперативно конфисковывать активы российских олигархов, находящихся под санкциями. Доходы от этих активов пойдут на поддержку стабильности и восстановление Украины.
Премьер-министр также выразил свою надежду на скорое принятие этой меры.
"Мы прилагаем усилия для того, чтобы замороженные на Западе активы России, включая суверенные фонды, были изъяты в интересах Украины", — заключил Шмыгаль.
Напомним, что премьер Эстония Кая Каллас рассказала об использовании замороженных активов России в Европе для восстановления Украины. По ее словам, эти средства будут использоваться для восстановления страны, в которую вторглись оккупанты.
Кроме того, усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.
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