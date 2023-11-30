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США примут закон об аресте активов российских олигархов, — Шмыгаль

30 ноября 2023 12:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США примут закон об аресте активов российских олигархов, — Шмыгаль
Заседание украинского правительства. Фото: Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на быстрое одобрение нового законопроекта, представленного в Конгресс США. Документ направлен на арест активов российских олигархов для помощи в восстановлении Украины. 

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"Законопроект Тhe Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act был внесен в американский Конгресс. Его авторами являются как демократы, так и республиканцы", — указал глава Кабмина.

Также Шмыгаль упомянул, что этот законопроект даст возможность Министерству юстиции США оперативно конфисковывать активы российских олигархов, находящихся под санкциями. Доходы от этих активов пойдут на поддержку стабильности и восстановление Украины.

Премьер-министр также выразил свою надежду на скорое принятие этой меры.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы замороженные на Западе активы России, включая суверенные фонды, были изъяты в интересах Украины", — заключил Шмыгаль.

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Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что премьер Эстония Кая Каллас рассказала об использовании замороженных активов России в Европе для восстановления Украины. По ее словам, эти средства будут использоваться для восстановления страны, в которую вторглись оккупанты.

Кроме того, усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

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