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США ухвалять закон про арешт активів російських олігархів, — Шмигаль

30 листопада 2023 12:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США ухвалять закон про арешт активів російських олігархів, — Шмигаль
Засідання українського уряду. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на швидке схвалення нового законопроєкту, поданого до Конгресу США. Документ спрямовано на арешт активів російських олігархів для допомоги у відновленні України.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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"Законопроєкт The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act був внесений до американського Конгресу. Його авторами є як демократи, так і республіканці", — зазначив глава Кабміну.

Також Шмигаль згадав, що цей законопроєкт дасть змогу Міністерству юстиції США оперативно конфіскувати активи російських олігархів під санкціями. Доходи від цих активів підуть на підтримку стабільності та відновлення України.

Прем'єр-міністр також висловив свою надію на швидке вжиття цього заходу.

"Ми докладаємо зусиль для того, щоб заморожені на Заході активи Росії, включаючи суверенні фонди, були вилучені на користь України", сказав Шмигаль.

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Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що прем'єр Естонія Кая Каллас розповіла про використання заморожених активів Росії у Європі для відновлення України. За її словами, ці кошти будуть використовуватись для відновлення країни, до якої вторглися окупанти.

Крім того, зусиллями Служби безпеки України було заарештовано всі активи трьох олігархів Путіна. Їхня вартість становить близько 17 мільярдів гривень.

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