США выделили 800 млн долларов на восстановление энергетического сектора Украины

Спасатели ликвидируют пожар на подстанции. Иллюстративное фото: МВД

Во время визита украинской делегации в США энергетика была одной из ключевых тем переговоров. Вашингтон выделил пакет финансовой поддержки для восстановления энергетической сферы.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко на платформе X.

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По словам Свириденко, США выделили Украине 800 миллионов долларов для энергетического сектора.

"Также во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров Украины", — отметила она.

Кроме того, министр поблагодарила США за поддержку в создании систем пассивной защиты.

Свириденко проинформировала американцев, что более 50% украинской энергетической инфраструктуры пострадали от российских авиаударов.