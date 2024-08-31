США виділили 800 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України

Рятувальники ліквідовують пожежу на підстанції. Ілюстративне фото: МВС

Під час візиту української делегації до США енергетика була однією з ключових тем переговорів. У Вашингтоні виділили пакет фінансової підтримки для відновлення енергетичної сфери.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко на платформі X.

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За словами Свириденко, США виділили Україні 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору.

"Також під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів України", — зазначила вона.

Крім того, міністерка подякувала США за підтримку у створенні систем пасивного захисту.

Свириденко проінформувала американців, що понад 50% української енергетичної інфраструктури постраждало від російських авіаударів.