США ввели санкции против компаний, перевозивших нефть из РФ
США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Санкции против кораблей
В сообщении говорится, что танкеры компаний перевозили нефть по цене, превышающей установленную цену в размере 60 долларов за баррель.
Речь идет о трех российских нефтеналивных грузовых танкерах: "Казань", "Лиговский проспект" и "NS Century". При транспортировке российской нефти компании пользовались услугами американских граждан.
Все корабли, как отмечается, принадлежат компаниям, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах:
- Kazan Shipping Incorporated;
- Progress Shipping Company Limited;
- Gallion Navigation Incorporated.
К тому же, по заявлению американского ведомства, корабли были зарегистрированы под либерийскими флагами. Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.
Напомним, ранее Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия может использовать для производства оружия. Под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.
Россияне приобрели канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы, которую ввезли в страну в обход санкций.
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