США ввели санкции против компаний, перевозивших нефть из РФ

Нефтеналивные танкеры в открытом море. Иллюстративное фото: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images

США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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В сообщении говорится, что танкеры компаний перевозили нефть по цене, превышающей установленную цену в размере 60 долларов за баррель.

Речь идет о трех российских нефтеналивных грузовых танкерах: "Казань", "Лиговский проспект" и "NS Century". При транспортировке российской нефти компании пользовались услугами американских граждан.

Все корабли, как отмечается, принадлежат компаниям, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах:

Kazan Shipping Incorporated;

Progress Shipping Company Limited;

Gallion Navigation Incorporated.

К тому же, по заявлению американского ведомства, корабли были зарегистрированы под либерийскими флагами. Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес.

Напомним, ранее Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия может использовать для производства оружия. Под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.

Россияне приобрели канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы, которую ввезли в страну в обход санкций.