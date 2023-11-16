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США запровадили санкції проти компаній, які перевозили нафту з РФ

16 листопада 2023 22:03
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Ілля Рябінін
редактор
США запровадили санкції проти компаній, які перевозили нафту з РФ
Нафтоналивні танкери у відкритому морі. Ілюстративне фото: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів США

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У повідомленні йдеться, що танкери компаній перевозили нафту за ціною, що перевищує встановлену ціну у розмірі 60 доларів за один барель. 

Мова йде про три російські нафтоналивні вантажні танкери: "Казань", "Лігівський проспект" та "NS Century". Зазначається, що при транспортуванні російської нафти компанії користувалися послугами американських громадян.

Всі кораблі, як наголошується, належать компаніям, які базуються в Обʼєднаних Арабських Еміратах:

  • Kazan Shipping Incorporated;
  • Progress Shipping Company Limited;
  • Gallion Navigation Incorporated.

До того ж, за заявою американського відомства, кораблі було зареєстровано під ліберійськими прапорами. Наразі активи цих організацій у США будуть заморожені, а американським громадянам та компаніям буде заборонено вести з ними бізнес.

Нагадаємо, що раніше Європейський союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Під обмеження можуть потрапити алмази й деякі інші ресурси.

Натомість росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви, яку ввезли в країну в обхід санкцій.

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