США запровадили санкції проти компаній, які перевозили нафту з РФ

Нафтоналивні танкери у відкритому морі. Ілюстративне фото: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images

США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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У повідомленні йдеться, що танкери компаній перевозили нафту за ціною, що перевищує встановлену ціну у розмірі 60 доларів за один барель.

Мова йде про три російські нафтоналивні вантажні танкери: "Казань", "Лігівський проспект" та "NS Century". Зазначається, що при транспортуванні російської нафти компанії користувалися послугами американських громадян.

Всі кораблі, як наголошується, належать компаніям, які базуються в Обʼєднаних Арабських Еміратах:

Kazan Shipping Incorporated;

Progress Shipping Company Limited;

Gallion Navigation Incorporated.

До того ж, за заявою американського відомства, кораблі було зареєстровано під ліберійськими прапорами. Наразі активи цих організацій у США будуть заморожені, а американським громадянам та компаніям буде заборонено вести з ними бізнес.

Нагадаємо, що раніше Європейський союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Під обмеження можуть потрапити алмази й деякі інші ресурси.

Натомість росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви, яку ввезли в країну в обхід санкцій.