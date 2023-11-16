США запровадили санкції проти компаній, які перевозили нафту з РФ
США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Санкції проти кораблів
У повідомленні йдеться, що танкери компаній перевозили нафту за ціною, що перевищує встановлену ціну у розмірі 60 доларів за один барель.
Мова йде про три російські нафтоналивні вантажні танкери: "Казань", "Лігівський проспект" та "NS Century". Зазначається, що при транспортуванні російської нафти компанії користувалися послугами американських громадян.
Всі кораблі, як наголошується, належать компаніям, які базуються в Обʼєднаних Арабських Еміратах:
- Kazan Shipping Incorporated;
- Progress Shipping Company Limited;
- Gallion Navigation Incorporated.
До того ж, за заявою американського відомства, кораблі було зареєстровано під ліберійськими прапорами. Наразі активи цих організацій у США будуть заморожені, а американським громадянам та компаніям буде заборонено вести з ними бізнес.
Нагадаємо, що раніше Європейський союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Під обмеження можуть потрапити алмази й деякі інші ресурси.
Натомість росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви, яку ввезли в країну в обхід санкцій.
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