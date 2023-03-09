США ввели санкции против компании из Китая, которая помогала Ирану в производстве дронов

Иранский производитель, которому отправляли детали, причастен к изготовлению ударных Shahed-136

США вводят санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БпЛА. Предприятия и один из работников отвечали за продажу и доставку тысяч деталей Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), в том числе тех, которые могут быть компонентами дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Что известно

HESA, контролируемая оборонным ведомством Ирана, находится под санкциями Соединенных Штатов Америки с 2008 года. Компания, в частности, принимает участие в производстве ударных БпЛА Shahed-136, которые Тегеран использует для атак на нефтяные танкеры и отправляет в россию для применения в войне против Украины.

"Иран напрямую причастен к жертвам среди гражданского населения Украины в результате использования россией иранских БпЛА в Украине. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на глобальные иранские сети закупок, которые поставляют россии смертоносные БпЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", — заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Какие компании попали под санкции

В Минфине уточнили, что под новые санкции попали компании:

Hangzhou Fuyang Кото машины (Koto Machinery),

Raven International Trade Limited (Равен),

Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology,

S&C Trade PTY (S&C Trade),

Shenzhen Caspro Technology,

а также сотрудник Юнь Ся Юань.

Они способствовали продаже и перевозке аэрокосмических компонентов для HESA на миллионы долларов. В частности, речь идет о легких авиационных двигателях для дронов Shahed.

Согласно ограничениям все активы перечисленных физических и юридических лиц на территории Штатов должны быть заблокированы. То же касается организаций, более половины доли которых они владеют прямо или косвенно. Те, кто постарается проводить определенные операции с подсанкционными лицами, тоже могут попасть под ограничения США.

Напомним, ранее СМИ предположили, что Китай делает ставку на скорое завершение войны и верит в победу россии, а "мирный план" — это результат прогнозов Поднебесной.