США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів
США запроваджують санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БпЛА. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
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Що відомо
HESA, яка контролюється оборонним відомством Ірану, перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з 2008 року. Компанія, зокрема, бере участь у виробництві ударних БПЛА Shahed-136, які Тегеран використовує для атак на нафтові танкери та відправляє в росію для застосування у війні проти України.
"Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення України внаслідок використання росією іранських БпЛА в Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають росії смертоносні БпЛА для використання в її незаконній війні в Україні", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.
Які компанії потрапили під санкції
У Мінфіні уточнили, що під нові санкції потрапили компанії:
- Hangzhou Fuyang Koto Machinery (Koto Machinery),
- Raven International Trade Limited (Raven),
- Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology,
- S&C Trade PTY (S&C Trade),
- Shenzhen Caspro Technology,
- а також співробітник Юнь Ся Юань.
Вони сприяли продажу й перевезенню аерокосмічних компонентів для HESA на мільйони доларів. Зокрема, йдеться про легкі авіаційні двигуни для дронів Shahed.
Згідно з обмеженнями, всі активи перелічених фізичних і юридичних осіб на території Штатів мають бути заблоковані. Те ж саме стосується організацій, понад половиною частки яких вони володіють прямо чи опосередковано. Ті, хто намагатиметься проводити певні операції з підсанкційними особами, теж можуть потрапити під обмеження США.
Нагадаємо, раніше ЗМІ припустили, що Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, а "мирний план" — це результат прогнозів Піднебесної.