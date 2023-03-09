США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів

Іранський виробник, якому відправляли деталі, причетний до виготовлення ударних Shahed-136

США запроваджують санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БпЛА. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Що відомо

HESA, яка контролюється оборонним відомством Ірану, перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з 2008 року. Компанія, зокрема, бере участь у виробництві ударних БПЛА Shahed-136, які Тегеран використовує для атак на нафтові танкери та відправляє в росію для застосування у війні проти України.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення України внаслідок використання росією іранських БпЛА в Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають росії смертоносні БпЛА для використання в її незаконній війні в Україні", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Які компанії потрапили під санкції

У Мінфіні уточнили, що під нові санкції потрапили компанії:

Hangzhou Fuyang Koto Machinery (Koto Machinery),

Raven International Trade Limited (Raven),

Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology,

S&C Trade PTY (S&C Trade),

Shenzhen Caspro Technology,

а також співробітник Юнь Ся Юань.

Вони сприяли продажу й перевезенню аерокосмічних компонентів для HESA на мільйони доларів. Зокрема, йдеться про легкі авіаційні двигуни для дронів Shahed.

Згідно з обмеженнями, всі активи перелічених фізичних і юридичних осіб на території Штатів мають бути заблоковані. Те ж саме стосується організацій, понад половиною частки яких вони володіють прямо чи опосередковано. Ті, хто намагатиметься проводити певні операції з підсанкційними особами, теж можуть потрапити під обмеження США.

Нагадаємо, раніше ЗМІ припустили, що Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, а "мирний план" — це результат прогнозів Піднебесної.