Стало известно, увеличат ли зарплаты военным в Украине до конца 2023 года

Украинские военные. Фото: Запорожская ОВА

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время возникает вопрос, будут ли увеличивать размер денежного вознаграждения военнослужащим до конца 2023 года.

Какую зарплату получат украинские защитники в декабре рассказали в OBOZ.UA.

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Выплаты военным в декабре 2023 года

До конца 2023 года военным в Украине не будет увеличиваться размер заработной платы. А размер денежного вознаграждения в армии зависит от рода деятельности, места несения службы и наличия спецзадач.

Наивысший размер заработной платы среди военных — 100 тыс. грн — получают артиллеристы и ракетные войска.

Кроме того, эту сумму получают военные из подразделений ПВО и выполняющие сложные задачи на передовой линии фронта.

50 тыс. грн ежемесячно получает военное командование, а также служащие, дислоцирующиеся в штабе. Но это возможно только при условии, что они являются частью подразделений, находящихся на передовой.

30 тыс. грн получают военнослужащие, занимающиеся разминированием территорий. Речь идет о населенных пунктах, которые не считаются зоной боевых действий.

Выплаты в размере 20 тыс. грн получат защитники, получившие ранения в результате военных действий. А от 15 тыс. до 30 тыс. грн — инструкторы.

Кроме того, выплаты получают и срочники — 6 тыс. грн и курсанты — 2350 ежемесячно.

Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также мы писали, что на данный момент лица с инвалидностью не имеют права на увольнение на основании самой группы инвалидности. Для полного увольнения из рядов Вооруженных сил Украины требуется заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.