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Стало відомо, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року

3 грудня 2023 22:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Стало відомо, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року
Українські військові. Фото: Запорізька ОВА
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Водночас постає питання, чи збільшуватимуть розмір грошової винагороди військовослужбовцям до кінця 2023 року. 

Яку зарплатню отримають українські захисники у грудні розповіли в OBOZ.UA.

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Виплати військовим у грудні 2023 року

До кінця 2023 року військовим в Україні не будуть збільшувати розмір заробітної плати. А розмір грошової винагороди в армії залежить від роду діяльності, місця несення служби та наявності спецзавдань.

Найвищий розмір заробітної плати серед військових — 100 тис. грн — отримують артилеристи та ракетні війська.

Крім того, цю суму отримують військові з підрозділів ППО та ті, хто виконує складні завдання на передовій лінії фронту. 

50 тис. грн щомісяця отримує військове командування, а також службовці, що дислокуються у штабі. Але це можливо лише за умови, що вони є частиною підрозділів, що перебувають на передовій.

30 тис. грн отримують військовослужбовці, що займаються розмінуванням територій. Йдеться про населені пункти, які не вважаються зоною бойових дій.

Виплати у розмірі 20 тис. грн отримають оборонці, які отримали поранення внаслідок військових дій. А від 15 тис. до 30 тис. грн — інструктори.

Крім того, виплати отримують й строковики — 6 тис. грн та курсанти — 2350 щомісяця.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Також ми писали, що наразі особи з інвалідністю не мають права на звільнення на підставі самої групи інвалідності. Для повного звільнення з лав Збройних сил України потрібен висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби. 

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