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Стало известно, где в Украине живет больше всего пенсионеров

14 июня 2024 00:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько пенсионеров в Украине - статистика Пенсионного фонда
Пожилая женщина получает пенсию. Фото иллюстративное: УНИАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине стало больше пенсионеров. За последний месяц их количество увеличилось на 51 тысячу человек. Всего в Украине проживает более 10 млн человек пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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Где больше всего пенсионеров

Также в Пенсионном фонде рассказали, в каких регионах живет больше пенсионеров. Лидер рейтинга — Днепропетровская область с показателем почти 900 тысяч человек. На втором месте — Киев (739 тыс. чел.), на третьем — Харьковская область (697,8 тыс.чел.). А меньше пенсионеров из Луганской области — всего 185 тысяч.

В каких банках граждане получают пенсию

В "ПриватБанке" пенсию получают 58,4% граждан Украины, это почти 5 млн человек. Более 2,5 млн украинцев ходят за пенсией в "Ощадбанк".

"На текущие счета в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту", — сообщили в Пенсионном фонде.

Напомним, в 2024 году некоторым украинским пенсионерам предусмотрена доплата в размере 20%

Также мы сообщали, что пенсии в Украине можно получать двумя способами —  в "Укрпочте" или банке.

Пенсионный Фонд
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