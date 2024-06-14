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Стало відомо, де в Україні живе найбільше пенсіонерів

14 червня 2024 00:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки пенсіонерів в Україні — статистика Пенсійного фонду
Жінка літнього віку отримує пенсію. Фото ілюстративне: УНІАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні стало більше пенсіонерів. За останній місяць їх кількість збілишилась на 51 тисячу осіб. Загалом в Україні мешкає понад 10 млн людей пенсійного віку.  

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України

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Де найбільше пенсіонерів

Також у Пенсійному фонді розповіли, в яких регіонах живе найбільше пенсіонерів. Лідер рейтингу — Дніпропетровська область з показником майже 900 тисяч осіб. На другому місці — Київ (739 тис.), на третьому — Харківська область (697,8 тис.). Натомість найменше пенсіонерів із Луганської області — всього 185 тисяч. 

В яких банках громадяни отримують пенсію 

У "ПриватБанку" пенсію отримують 58,4% громадян України, це майже 5 млн осіб. Понад 2,5 млн українців ходять за пенсією в "Ощадбанк".

"Через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту", — повідомили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, у 2024 році деяким українським пенсіонерам передбачена доплата 20%. Більше коштів можуть отримувати мешканці особливого регіону — гірської місцевості.

Також ми повідомляли, що пенсії в Україні можна отримувати двома способами — через "Укрпошту" або через банк. 

Пенсійний Фонд
пенсіонери
економіка
гроші
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пенсії

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