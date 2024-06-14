Скільки пенсіонерів в Україні — статистика Пенсійного фонду

Жінка літнього віку отримує пенсію. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні стало більше пенсіонерів. За останній місяць їх кількість збілишилась на 51 тисячу осіб. Загалом в Україні мешкає понад 10 млн людей пенсійного віку.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Де найбільше пенсіонерів

Також у Пенсійному фонді розповіли, в яких регіонах живе найбільше пенсіонерів. Лідер рейтингу — Дніпропетровська область з показником майже 900 тисяч осіб. На другому місці — Київ (739 тис.), на третьому — Харківська область (697,8 тис.). Натомість найменше пенсіонерів із Луганської області — всього 185 тисяч.

В яких банках громадяни отримують пенсію

У "ПриватБанку" пенсію отримують 58,4% громадян України, це майже 5 млн осіб. Понад 2,5 млн українців ходять за пенсією в "Ощадбанк".

"Через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту", — повідомили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, у 2024 році деяким українським пенсіонерам передбачена доплата 20%. Більше коштів можуть отримувати мешканці особливого регіону — гірської місцевості.

Також ми повідомляли, що пенсії в Україні можна отримувати двома способами — через "Укрпошту" або через банк.