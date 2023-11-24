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Стало известно, какую сумму из оборонного бюджета потратят на ракеты и боеприпасы

24 ноября 2023 13:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, какую сумму из оборонного бюджета потратят на ракеты и боеприпасы
Украинские боеприпасы. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Один из основных приоритетов оборонного бюджета в 2024 году — это ракетное вооружение и боеприпасы. В то же время правительство просит Минобороны максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производства.

Об этом сообщает Минобороны.

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По словам заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира, на ракетное вооружение и боеприпасы потратят около 175 млрд грн из средств, запланированных на 2024 год. На военную технику уйдет около 80 млрд грн.

Кроме того, следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней.

"Правительством перед министерством поставлена задача максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 млрд грн из средств, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", — отметил Джигир.

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Скриншот поста Минобороны

Напомним, что Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов оружия в армию. По новой процедуре поставка оружия и техники сократится до 20 дней.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 млн дол. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

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