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Стало відомо, яку суму з оборонного бюджету витратять на ракети й боєприпаси

24 листопада 2023 13:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, яку суму з оборонного бюджету витратять на ракети й боєприпаси
Українські боєприпаси.Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Один з основних пріоритетів оборонного бюджету у 2024 році — це ракетне озброєння та боєприпаси. Водночас Уряд просить Міноборони максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробництва. 

Про це повідомляє Міноборони.

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За словами заступника Міністра оборони України Юрія Джигира, на ракетне озброєння і боєприпаси витратять приблизно 175 млрд грн з коштів, запланованих на 2024 рік. На військову техніку — піде близько 80 млрд грн. 

Крім того, наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки та закупівля запчастин до неї. 

"Урядом перед міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, понад 190 млрд грн з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", — зауважив Джигир.

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська. За новою процедурою постачання зброї та техніки скоротиться до 20 днів.

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 млн дол. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО. 

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