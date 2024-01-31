Стало известно, какую зарплату получает глава НБУ Андрей Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил в 2023 году зарплату в размере 7,5 миллиона гривен, что составляет примерно 629 тысяч гривен ежемесячно. При этом общий доход семьи Пышного составил 20,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в декларации Андрея Пышного.

Читайте также:

Доходы и расходы главы НБУ в 2023 году

В декларации указывается, что крупные доходы семьи Пышного включают выплаты по облигациям государственного займа на сумму 7,4 миллиона гривен, доход от продажи движимого имущества женой на 2,8 миллиона гривен и 1,5 миллиона гривен, полученных ею от предпринимательской деятельности.

Семья Пышного владеет двумя автомобилями: Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, приобретенный за 2,5 миллиона гривен, и Mercedes-Benz S500 2012 года, купленный за 150 тысяч гривен.

Согласно декларации, сумма долларовых сбережений семьи составляет 500,4 тысячи долларов и 72 тысячи евро, что в пересчете на гривны равно более 21 миллиону гривен. Из этой суммы 85 тысяч долларов и 72 тысячи евро хранятся наличными, а не на банковских счетах.

Андрей Пышный и его жена задекларировали также 45,7 миллиона гривен, большая часть которых либо дана в долг, либо находится на счетах, включая счета в пенсионном фонде Национального банка. Отдельно указано, что Пышный дал в долг своей супруге 10,6 миллиона гривен.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленскго уменьшились на почти 1,8 миллиона гривен.

Также одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы.