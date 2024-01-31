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Стало відомо, яку зарплату отримує голова НБУ Андрій Пишний

31 січня 2024 19:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, яку зарплату отримує голова НБУ Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: НБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав у 2023 році зарплату у розмірі 7,5 мільйонів гривень, що становить приблизно 629 тисяч гривень щомісяця. При цьому загальний дохід родини Пишного становив 20,2 мільйона гривень.

Про це йдеться у декларації Андрія Пишного.

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У декларації зазначається, що великі доходи сім'ї Пишного включають виплати за облігаціями державної позики на суму 7,4 мільйона гривень, прибуток від продажу рухомого майна дружиною на 2,8 мільйона гривень та 1,5 мільйона гривень, отриманих нею від підприємницької діяльності.

Родина Пишного володіє двома автомобілями: Toyota Land Cruiser 2021 року випуску, придбаний за 2,5 мільйона гривень, та Mercedes-Benz S500 2012 року, куплений за 150 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, сума доларових заощаджень сім'ї становить 500,4 тисячі доларів та 72 тисячі євро, що в перерахунку на гривні дорівнює понад 21 мільйон гривень. З цієї суми 85 тисяч доларів та 72 тисячі євро зберігаються готівкою, а не на банківських рахунках.

Андрій Пишний та його дружина задекларували також 45,7 мільйона гривень, більша частина яких або борг, або перебуває на рахунках, включаючи рахунки в пенсійному фонді Національного банку. Окремо зазначено, що Пишний позичив своїй дружині 10,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.

Також одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено доходи мера за 2021 та 2022 роки.

НБУ
декларація
зарплати
податки
гроші
економіка
бізнес
доходи
Андрій Пишний

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