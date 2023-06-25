Стало известно, кто может получить денежную помощь от ООН в 2023 году
В Украине продолжается прием заявок на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Это программа для уязвимой категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий РФ и вернувшихся в свое постоянное местожительство в некоторые области нашего государства.
Издание "Факты" рассказало, кто имеет возможность получить денежную помощь, где зарегистрироваться и что такая поддержка предполагает.
Кто может получить денежную помощь
Получить такую помощь могут те семьи, которые раньше не брали средства от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен на одного человека.
К таким категориям также относятся:
- переселенцы, выехавшие после 24 февраля 2022;
- украинцы, не покидавшие дома, однако пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может расширяться);
- лица, которые в результате военных действий покинули свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).
Кроме того, в УВКБ ООН установили обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, позволяющих подать заявку на помощь, а именно:
- семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
Если у вашей семьи такие особенности, то это нужно подтвердить документами. Регистрацию можно сделать одним хозяйством, если оно имеет:
- главу домохозяйства;
- супругу/супруга;
- его/ее детей (до 23 лет);
- его/ее родителей;
- его/ее дедушки и бабушки, только если они находятся на их содержании. Если это не так, то они должны быть зарегистрированы отдельно.
Куда подавать заявку
Чтобы получить выплаты, следует обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН.
Чтобы подать заявку, необходимо обратиться к пунктам регистрации в своем городе или области. На официальном сайте "Право на защиту" можно найти актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.
Проконсультироваться с организацией можно по телефону в телеграмм-канале: 0800307711.
"Если вы зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали денежную помощь от другой организации, вы получите sms-сообщение не менее чем через месяц после даты регистрации на денежную помощь УВКБ ООН. Если через 2 месяца выплаты не будет, позвоните по горячей линии УВКБ ООН или оставьте сообщения в Telegram-канале", — отметили в "Праве на защиту".
Документы, необходимые для регистрации
С собой вы должны иметь оригиналы документов на каждого члена семьи, а именно:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта главного заявителя (карточки єДопомога не подходят);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).
Каков размер денежной помощи
Если у вас все хорошо с документами и ваша семья подходит под соответствующие критерии, то вы получите на свою карту 2 220 грн (на одного человека).
Средства будут выплачиваться в течение трех месяцев по одному разу.
"Обратите внимание, что 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн. Напоминаем, подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства", — отметили в сообщении.
Напомним, в Украине даже на фоне войны государство продолжает выплачивать разные виды социальной помощи. В частности, одна из таких выплат — до 2,68 тыс. гривен.