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Стало известно, кто может получить денежную помощь от ООН в 2023 году

25 июня 2023 15:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, кто может получить денежную помощь от ООН в 2023 году
Как получить помощь от ООН. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине продолжается прием заявок на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Это программа для уязвимой категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий РФ и вернувшихся в свое постоянное местожительство в некоторые области нашего государства.

Издание "Факты" рассказало, кто имеет возможность получить денежную помощь, где зарегистрироваться и что такая поддержка предполагает.

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Кто может получить денежную помощь

Получить такую помощь могут те семьи, которые раньше не брали средства от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен на одного человека.

К таким категориям также относятся:

  • переселенцы, выехавшие после 24 февраля 2022;
  • украинцы, не покидавшие дома, однако пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может расширяться);
  • лица, которые в результате военных действий покинули свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Кроме того, в УВКБ ООН установили обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, позволяющих подать заявку на помощь, а именно:

  • семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Если у вашей семьи такие особенности, то это нужно подтвердить документами. Регистрацию можно сделать одним хозяйством, если оно имеет:

  • главу домохозяйства;
  • супругу/супруга;
  • его/ее детей (до 23 лет);
  • его/ее родителей;
  • его/ее дедушки и бабушки, только если они находятся на их содержании. Если это не так, то они должны быть зарегистрированы отдельно.

Куда подавать заявку

Чтобы получить выплаты, следует обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН.

Чтобы подать заявку, необходимо обратиться к пунктам регистрации в своем городе или области. На официальном сайте "Право на защиту" можно найти актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Проконсультироваться с организацией можно по телефону в телеграмм-канале: 0800307711.

"Если вы зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали денежную помощь от другой организации, вы получите sms-сообщение не менее чем через месяц после даты регистрации на денежную помощь УВКБ ООН. Если через 2 месяца выплаты не будет, позвоните по горячей линии УВКБ ООН или оставьте сообщения в Telegram-канале", — отметили в "Праве на защиту".

Документы, необходимые для регистрации

С собой вы должны иметь оригиналы документов на каждого члена семьи, а именно:

  • налоговый номер;
  • национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта главного заявителя (карточки єДопомога не подходят);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Каков размер денежной помощи

Если у вас все хорошо с документами и ваша семья подходит под соответствующие критерии, то вы получите на свою карту 2 220 грн (на одного человека).

Средства будут выплачиваться в течение трех месяцев по одному разу.

"Обратите внимание, что 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн. Напоминаем, подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства", — отметили в сообщении.

Напомним, в Украине даже на фоне войны государство продолжает выплачивать разные виды социальной помощи. В частности, одна из таких выплат — до 2,68 тыс. гривен.

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