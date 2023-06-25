Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу від ООН в 2023 році

Як отримати допомогу від ООН. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується прийом заявок на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Це програма для вразливої категорії осіб ВПО, які постраждали від військових дій РФ та які повернулися до свого постійного місця проживання в деякі області нашої держави.

Видання "Факти" розповіло, хто має змогу отримати грошову допомогу, де зареєструватися та що така підтримка передбачає.

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Хто може отримати грошову допомогу

Отримати таку допомогу можуть ті родини, які раніше не брали кошти від міжнародних організацій та мають дохід менш ніж 5 400 гривень на одну особу.

До таких категорій також можуть належати:

переселенці, які виїхали після 24 лютого 2022 року;

українці, які не покидали домівки, проте постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може розширюватися);

особи, які внаслідок воєнних дій залишили свої оселі, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Крім того, в УВКБ ООН встановили обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, які дають можливість подати заявку на допомогу, а саме:

родина, яка має тільки одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Якщо ваша родина має такі особливості, то це треба підтвердити документами. Реєстрацію можна зробити одним господарством, якщо воно має:

голову домогосподарства;

дружину/чоловіка;

його/її дітей (до 23 років);

його/її батьків;

його/її дідуся і бабусі, тільки якщо вони перебувають на їхньому утриманні. Якщо ж це не так, то вони повинні бути зареєстровані окремо.

Куди подавати заявку

Щоб отримати виплати, варто звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН.

Щоб подати заявку, ви маєте звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті або області. На офіційному сайті "Право на захист" можна знайти актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

Проконсультуватися з організацією можна за телефоном у телеграм-каналі: 0 800 307 711.

"Якщо ви зареєстровані з УВКБ ООН і не отримували грошову допомогу від іншої організації, ви отримаєте sms-повідомлення не менше як через місяць після дати реєстрації на грошову допомогу УВКБ ООН. Якщо через 2 місяці виплати не буде, зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН або залиште повідомлення в Telegram-каналі", — зазначили у "Праві на захист".

Документи, які необхідні для реєстрації

З собою ви повинні мати оригінали документів на кожного члена родини, а саме:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

Який розмір грошової допомоги

Якщо у вас все добре з документами та ваша родина підходить під відповідні критерії, то ви отримаєте на свою картку 2 220 грн (на одну особу).

Кошти виплачуватимуться протягом трьох місяців по одному разу.

"Зверніть увагу, що 2 220 грн — це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині три людини, сумарно ви отримаєте 19 980 грн. Нагадуємо, подати заявку можуть не лише ВПО, а й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні навіть на тлі війни держава продовжує виплачувати різні види соціальної допомоги. Зокрема, одна з таких виплат — до 2,68 тис. гривень.