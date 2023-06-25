Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу від ООН в 2023 році
В Україні продовжується прийом заявок на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Це програма для вразливої категорії осіб ВПО, які постраждали від військових дій РФ та які повернулися до свого постійного місця проживання в деякі області нашої держави.
Видання "Факти" розповіло, хто має змогу отримати грошову допомогу, де зареєструватися та що така підтримка передбачає.
Хто може отримати грошову допомогу
Отримати таку допомогу можуть ті родини, які раніше не брали кошти від міжнародних організацій та мають дохід менш ніж 5 400 гривень на одну особу.
До таких категорій також можуть належати:
- переселенці, які виїхали після 24 лютого 2022 року;
- українці, які не покидали домівки, проте постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може розширюватися);
- особи, які внаслідок воєнних дій залишили свої оселі, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).
Крім того, в УВКБ ООН встановили обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, які дають можливість подати заявку на допомогу, а саме:
- родина, яка має тільки одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- родина з однією або кількома особами з особливими потребами;
- прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Якщо ваша родина має такі особливості, то це треба підтвердити документами. Реєстрацію можна зробити одним господарством, якщо воно має:
- голову домогосподарства;
- дружину/чоловіка;
- його/її дітей (до 23 років);
- його/її батьків;
- його/її дідуся і бабусі, тільки якщо вони перебувають на їхньому утриманні. Якщо ж це не так, то вони повинні бути зареєстровані окремо.
Куди подавати заявку
Щоб отримати виплати, варто звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН.
Щоб подати заявку, ви маєте звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті або області. На офіційному сайті "Право на захист" можна знайти актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.
Проконсультуватися з організацією можна за телефоном у телеграм-каналі: 0 800 307 711.
"Якщо ви зареєстровані з УВКБ ООН і не отримували грошову допомогу від іншої організації, ви отримаєте sms-повідомлення не менше як через місяць після дати реєстрації на грошову допомогу УВКБ ООН. Якщо через 2 місяці виплати не буде, зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН або залиште повідомлення в Telegram-каналі", — зазначили у "Праві на захист".
Документи, які необхідні для реєстрації
З собою ви повинні мати оригінали документів на кожного члена родини, а саме:
- податковий номер;
- національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
- довідка ВПО (за наявності);
- банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);
- посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).
Який розмір грошової допомоги
Якщо у вас все добре з документами та ваша родина підходить під відповідні критерії, то ви отримаєте на свою картку 2 220 грн (на одну особу).
Кошти виплачуватимуться протягом трьох місяців по одному разу.
"Зверніть увагу, що 2 220 грн — це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині три людини, сумарно ви отримаєте 19 980 грн. Нагадуємо, подати заявку можуть не лише ВПО, а й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні навіть на тлі війни держава продовжує виплачувати різні види соціальної допомоги. Зокрема, одна з таких виплат — до 2,68 тис. гривень.