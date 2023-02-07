Ситуация со светом в Одессе: Стало известно, когда завершится ремонт на энергообъектах

Энергетическая инфраструктура Одессы серьезно пострадала в результате российской атаки 26 января

Ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться в пятницу, 10 февраля. При этом возможно будет возобновить электроснабжение в городе и районе.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Что известно

Сегодня Марченко провел разговор с председателем правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Они обсудили ход выполнения ремонтных работ на энергетических объектах, поврежденных в результате аварии.

"Владимир Кудрицкий заверил, что держит все работы на личном контроле и отметил, что они будут завершены в пятницу", — написал глава ОВА.

Чиновник добавил, что это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, возобновить электроснабжение в Одессе и Одесском районе.

Ситуация с электричеством в Одессе

После ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Отметим, из-за холодной погоды в Украине растет потребление электроэнергии. В Киеве и Одессе уже введены аварийные отключения.

Из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.