Ситуация со светом в Одессе: Стало известно, когда завершится ремонт на энергообъектах

Стало известно, когда завершится ремонт на энергообъектах в Одессе
Ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться в пятницу, 10 февраля. При этом возможно будет возобновить электроснабжение в городе и районе.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
-
В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области
-
"Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции
-
У кого выросли зарплаты в январе: анализ рынка труда
Что известно
Сегодня Марченко провел разговор с председателем правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Они обсудили ход выполнения ремонтных работ на энергетических объектах, поврежденных в результате аварии.
"Владимир Кудрицкий заверил, что держит все работы на личном контроле и отметил, что они будут завершены в пятницу", — написал глава ОВА.
Чиновник добавил, что это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, возобновить электроснабжение в Одессе и Одесском районе.
Ситуация с электричеством в Одессе
После ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.
5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.
Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.
Отметим, из-за холодной погоды в Украине растет потребление электроэнергии. В Киеве и Одессе уже введены аварийные отключения.
Из-за дефицита электроэнергии одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.