Ситуація зі світлом в Одесі: Стало відомо, коли завершиться ремонт на енергооб'єктах

Стало відомо, коли завершиться ремонт на енергооб'єктах в Одесі
Ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися у п'ятницю, 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
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Що відомо
Сьогодні Марченко провів розмову з головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Вони обговорили хід виконання ремонтних робіт на енергетичних об’єктах, що були пошкоджені в результаті аварії.
"Володимир Кудрицький запевнив, що тримає всі роботи на особистому контролі і зазначив, що вони будуть завершені у п’ятницю", — написав голова ОВА.
Чиновник додав, що це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області, поновити електропостачання в Одесі та Одеському районі.
Ситуація з електрикою в Одесі
Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.
5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також вчора, 6 лютого, до міста прибуло 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу.
Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.
Зазначимо, через холодну погоду в Україні зростає споживання електроенергії. У Києві та Одесі вже введені аварійні відключення.
Через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.