Ситуація зі світлом в Одесі: Стало відомо, коли завершиться ремонт на енергооб'єктах

Енергетична інфраструктура Одеси серйозно постраждала внаслідок російської атаки 26 січня

Ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися у п'ятницю, 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Що відомо

Сьогодні Марченко провів розмову з головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Вони обговорили хід виконання ремонтних робіт на енергетичних об’єктах, що були пошкоджені в результаті аварії.

"Володимир Кудрицький запевнив, що тримає всі роботи на особистому контролі і зазначив, що вони будуть завершені у п’ятницю", — написав голова ОВА.

Чиновник додав, що це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області, поновити електропостачання в Одесі та Одеському районі.

Ситуація з електрикою в Одесі

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.

5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також вчора, 6 лютого, до міста прибуло 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Зазначимо, через холодну погоду в Україні зростає споживання електроенергії. У Києві та Одесі вже введені аварійні відключення.

Через дефіцит електроенергії одеські школярі вимушено відпочиватимуть до кінця тижня. Тим часом дитсадки відновлять роботу вже завтра.