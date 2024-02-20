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Стало известно, куда направлялся поезд с зерном, которое рассыпали поляки

20 февраля 2024 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, куда направлялся поезд с зерном, которое рассыпали поляки
Зерно, которое рассыпали поляки. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Укрзализныце рассказали, что поезд с зерном, которое рассыпали поляки на грузовой станции Медика, направлялся в Германию. Там отметили недопустимость вмешательства протестующих в работу железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци во вторник, 20 февраля.

Поезд с зерном на польско-украинской границе

"На грузовой станции Медыка польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что четко придерживаются введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Польшу и только перевозят транзитом их по территории соседней страны. Вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши. К тому же их опломбируют, что делает невозможным попадание украинского зерна на рынок страны.

В настоящее время на грузовой станции Медика находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

"Укрзализныця возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия. Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше — это очередная политическая провокация, направленная на раскол между народами.

В Укрзализныце добавили, что пассажирские поезда в Польшу и обратно курсируют по графику.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, с 20 февраля польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на рельсы.

Польша
Германия
граница
Укрзализныця
Украина
зерно

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