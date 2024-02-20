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Стало відомо, куди прямував потяг з зерном, яке розсипали поляки

20 лютого 2024 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стало відомо, куди прямував потяг з зерном, яке розсипали поляки
Зерно, яке розсипали поляки. Фото: Укрзалізниця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Укрзалізниці розповіли, що потяг з зерном, яке розсипали поляки на вантажній станції Медика, прямував до Німеччини. Там наголосили на неприпустимості втручання протестувальників у роботу залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 20 лютого.

Потяг з зерном на польсько-українському кордоні

"На вантажній станції Медика польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких містилося зерно. Український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що чітко дотримуються введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі та лише перевозять транзитом їх територією сусідньої країни. Вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі. До того ж, їх опломбовують, то це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок країни.

Наразі на вантажній станції Медика перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

"Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі — це чергова політична провокація, спрямована на розкол між народами.

В Укрзалізниці додали, що пасажирські поїзди до Польщі та зворотно наразі курсують за графіком.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Польща
Німеччина
кордон
Укрзалізниця
Україна
зерно

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