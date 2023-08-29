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Стало известно, сколько деклараций подали украинские чиновники за прошлую неделю

29 августа 2023 08:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, сколько деклараций подали украинские чиновники за прошлую неделю
Представление деклараций. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В течении прошлой недели более 5,7 тысячи украинских чиновников подали декларации. Динамика процесса декларирования выросла вдвое.

Об этом сообщила прессслужба НАЗК.

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Сколько деклараций подали чиновники

Отмечается, что по состоянию на 28 августа декларации за 2021 год подало уже 399,2 тысячи публичных должностных лиц, а именно:

  • 48 народных депутатов (+3 за неделю);
  • 5 министров;
  • 3 заместителя руководителя Офиса Президента;
  • 35 428 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +213 за неделю);
  • 2 570 судей (+39 за неделю);
  • 9 975 прокуроров, следователей, дознавателей (+67 за неделю);
  • 7 голов ОГА и ОВА.

"За 2022 год подали декларации более 277 тыс. человек. В частности, 31 народный депутат (+1 за неделю), один заместитель руководителя Офиса Президента (+1), 4 члена Правительства и 3 председателя ОГА/ОВА", — отметили в сообщении.

Обязательное декларирование

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что ожидают принятия законопроекта № 9534, ведь он предусматривает возобновление обязательно декларирования в целом.

"В то же время считаем, что законопроект требует доработки и исключения некоторых положений", — добавили в сообщении.

О том, как правильно заполнить декларацию, можно прочитать в Базе знаний НАПК.

Напомним, Высший антикоррупционный суд конфисковал у чиновника таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова. Она в декларации указала недостоверную информацию о ее покупке.

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