Стало известно, сколько деклараций подали украинские чиновники за прошлую неделю
В течении прошлой недели более 5,7 тысячи украинских чиновников подали декларации. Динамика процесса декларирования выросла вдвое.
Об этом сообщила прессслужба НАЗК.
Сколько деклараций подали чиновники
Отмечается, что по состоянию на 28 августа декларации за 2021 год подало уже 399,2 тысячи публичных должностных лиц, а именно:
- 48 народных депутатов (+3 за неделю);
- 5 министров;
- 3 заместителя руководителя Офиса Президента;
- 35 428 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +213 за неделю);
- 2 570 судей (+39 за неделю);
- 9 975 прокуроров, следователей, дознавателей (+67 за неделю);
- 7 голов ОГА и ОВА.
"За 2022 год подали декларации более 277 тыс. человек. В частности, 31 народный депутат (+1 за неделю), один заместитель руководителя Офиса Президента (+1), 4 члена Правительства и 3 председателя ОГА/ОВА", — отметили в сообщении.
Обязательное декларирование
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что ожидают принятия законопроекта № 9534, ведь он предусматривает возобновление обязательно декларирования в целом.
"В то же время считаем, что законопроект требует доработки и исключения некоторых положений", — добавили в сообщении.
О том, как правильно заполнить декларацию, можно прочитать в Базе знаний НАПК.
Напомним, Высший антикоррупционный суд конфисковал у чиновника таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова. Она в декларации указала недостоверную информацию о ее покупке.