Стало відомо, скільки декларацій подали українські посадовці за минулий тиждень

Подання декларацій. Ілюстративне фото: google.com

Впродовж минулого тижня понад 5,7 тисяч українських чиновників подали декларації. Динаміка процесу декларування зросла в два рази.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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Зазначається, що станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подало вже 399,2 тисяч публічних посадовців, а саме:

48 народних депутатів (+3 за тиждень);

5 міністрів;

3 заступники керівника Офісу Президента;

35 428 посадовців категорій "А" та "Б" (держслужбовці на керівних посадах, +213 за тиждень);

2 570 суддів (+39 за тиждень);

9 975 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+67 за тиждень);

7 голів ОДА та ОВА.

"За 2022 рік подали декларації понад 277 тис. осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), 4 члени Уряду та 3 голови ОДА/ОВА", — зазначили у повідомленні.

Обов'язкове декларування

В Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що очікують ухвалення законопроєкту № 9534, адже він передбачає відновлення обов'язково декларування загалом.

"Водночас, вважаємо, що законопроєкт потребує доопрацювання та виключення деяких положень", — додали у повідомленні.

Про те, як правильно заповнити декларацію, можна прочитати у Базі знань НАЗК.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці квартиру у середмісті Львова. Вона в декларації вказала недостовірну інформацію щодо її купівлі.