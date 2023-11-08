Стало известно, во сколько обойдется Украине забастовка польских перевозчиков

Грузовики на границе между Украиной и Польшей. Фото: Новини.LIVE

На трех крупнейших пунктах пропуска на границе Польши с Украиной началась забастовка польских перевозчиков. Всего за день такой забастовки украинские перевозчики теряют 500 тысяч евро.

Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER Александр Кирилюк для "Цензор.НЕТ".

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"В среднем через пункты пропуска на польской границе проезжает 1500 автомобилей в день. Вчера забастовка началась примерно в полдень, поэтому за день не проехали примерно 700-800 автомобилей, не забрали грузы, не достигли пунктов назначения. По приблизительным подсчетам, в оборотных средствах один день простоя одного грузовика стоит украинским перевозчикам 300-350 евро. Если умножим 1500 автомобилей на 300 евро, то получается около 0,5 млн евро за день потеряли только перевозчики", — подчеркнул он.

По его словам, в целом сумма ущерба будет гораздо больше. У нее есть риски и для других участников этого процесса, а именно предприятий, экспортеров и импортеров. Из-за такой блокировки сорвутся сотни контрактов и остановятся десятки производств.

Требование польских протестующих

Отмечается, что польские протестующие требуют возвращения разрешений украинским перевозчикам.

"По их статистике в этом году было выполнено 800 тысяч двусторонних и транзитных рейсов Польша-Украина или ЕС-Украина. А они хотят предоставить 160 тыс. разрешений в год. Они фактически хотят избавить нас от возможности выезжать в Европу. И не нужно будет никаких митингов. В украинских перевозчиков просто не будет разрешений выполнять рейсы. И будут ездить только польские перевозчики", — подчеркнул Кирилюк.

Какая ситуация на границе по состоянию на сейчас

В свою очередь заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск полностью заблокирован выезд из Украины и выезд из Польши.

На пункте пропуска Краковец-Корчева выехать из Украины возможно, а вот заехать в государство нельзя.

По информации украинских пограничников, перевозчики заблокировали выезд от Украины на пункте пропуска Рава-Русская — Гребенное. Там движение тоже полностью заблокировано.

"На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирских транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько машин в час", — написал он.

С помощью єЧерги можно увидеть, сколько грузовиков выехало в Польшу по состоянию на вечер 7 ноября:

Ягодин — Дорогуск — 33;

Краковец — Корчева — 265;

Рава-Русская — Гребенное — 203.

"Польские коллеги подтверждают, что возвращение к разрешениям — это одно из ключевых требований перевозчиков. Для нас она неприемлема в условиях войны — нарушенных логистических цепей и морской блокады. Кроме этого, это Соглашение на уровне Украины и ЕС, поэтому отменить его невозможно со стороны Польши. И мы будем работать над его продолжением", — заверил Деркач.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Сергея Деркача

Напомним, ранее в украинском правительстве выступили с заявлением о забастовке польских перевозчиков на границе.