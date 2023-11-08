Стало відомо, у скільки обійдеться Україні страйк польських перевізників

Вантажівки на кордоні між Україною та Польщею. Фото: Новини.LIVE

На трьох найбільших пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною почався страйк польських перевізників. Загалом за день такого страйку українські перевізники втрачають 500 тисяч євро.

Про це повідомив директор департаменту міжнародних автоперевезень групи логістичних компаній ZAMMLER Олександр Кирилюк для "Цензор.НЕТ".

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"В середньому через пункти пропуску на польському кордоні проїжджає 1500 автівок на день. Вчора страйк розпочався приблизно опівдні, тож за день не проїхали приблизно 700-800 автівок, не забрали вантажі, не досягли пунктів призначення. За приблизними підрахунками, в обігових коштах один день простою однієї вантажівки коштує українським перевізникам 300-350 євро. Якщо помножимо 1500 автівок на 300 євро, то виходить близько 0,5 млн євро за день втратили лише перевізники", — наголосив він.

За його словами, загалом сума збитків буде набагато більшою. Вона має ризики й для інших учасників цього процесу, а саме підприємств, експортерів та імпортерів. Через таке блокування зірвуться сотні контрактів та зупиняться десятки виробництв.

Вимога польських протестувальників

Зазначається, що польські протестувальники вимагають повернення дозволів для українських перевізників.

"За їхньою статистикою цього року було виконано 800 тисяч двосторонніх та транзитних рейсів Польща-Україна чи ЄС-Україна. А вони хочуть надати 160 тис. дозволів на рік. Вони фактично хочуть позбавити нас можливості виїжджати в Європу. І не потрібно буде ніяких мітингів. В українських перевізників просто не буде дозволів виконувати рейси. І будуть їздити тільки польські перевізники", — наголосив Кирилюк.

Яка ситуація на кордоні станом на зараз

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що на пункті пропуску Ягодин — Дорогуськ повністю заблокований виїзд з України та виїзд з Польщі.

На пункті пропуску Краківець — Корчова виїхати з України можливо, а от заїхати до держави не можна.

За інформацією українських прикордонників, перевізники заблокували виїзд від України на пункті пропуску Рава-Руська — Гребенне. Там рух теж повністю заблокований.

"На всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирських транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину", — написав він.

За допомогою єЧерги можна побачити, скільки вантажівок виїхало до Польщі станом на вечір 7 листопада:

Ягодин — Дорогуськ — 33;

Краківець — Корчова — 265;

Рава-Руська — Гребенне — 203.

"Польські колеги підтверджують, що повернення до дозволів — це одна з ключових вимог перевізників. Для нас вона неприйнятна в умовах війни — порушених логістичних ланцюгів та морської блокади. Окрім цього, це Угода на рівні України та ЄС, тому скасувати її неможливо з боку Польщі. І ми будемо працювати над її продовженням", — запевнив Деркач.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Сергія Деркача

Нагадаємо, раніше в українському уряді виступили із заявою щодо страйку польських перевізників на кордоні.