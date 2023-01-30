Обмен старых ламп на LED – как подать заявку в Дії

Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах

В Украине стартовал обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія".

Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.

Кто может обменять лампы

Как пояснили в ведомстве, соответствующий обмен обычных ламп на новые светодиодные LED можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог на Днепропетровщине.

Ожидается, что к весне LED-лампы поступят в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.

Заказ обмена ламп через "Дію"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

обновить мобильное приложение "Дія"

пройти авторизацию;

выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;

указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;

указать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Как программу обмена поддержал ЕС

Ранее соответствующую программу обмена поддержал Европейский союз. Он профинансировал закупку 30 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп должно предоставить правительство Франции.

В ЕС подсчитали, что если украинцы установят полученные лампы, эффект от замены будет составлять от 0,7 до 1,5 ГВт экономии во время пиковых нагрузок, что поможет существенно сократить дефицит электричества.

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