Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Стартовал обмен старых ламп на LED: как подать заявку в "Дії" arrow

Стартовал обмен старых ламп на LED: как подать заявку в "Дії"

30 января 2023 14:31
lis.jpg - Ксения Лисновская
Обмен старых ламп на LED – как подать заявку в Дії
Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине стартовал обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія".

Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Кто может обменять лампы

Как пояснили в ведомстве, соответствующий обмен обычных ламп на новые светодиодные LED можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог на Днепропетровщине.

Ожидается, что к весне LED-лампы поступят в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.

Заказ обмена ламп через "Дію"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

  • обновить мобильное приложение "Дія"
  • пройти авторизацию;
  • выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;
  • указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;
  • указать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Как программу обмена поддержал ЕС

Ранее соответствующую программу обмена поддержал Европейский союз. Он профинансировал закупку 30 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп должно предоставить правительство Франции.

В ЕС подсчитали, что если украинцы установят полученные лампы, эффект от замены будет составлять от 0,7 до 1,5 ГВт экономии во время пиковых нагрузок, что поможет существенно сократить дефицит электричества.

Напомним, ранее Новини.LIVE собрали основные лайфхаки, которые помогут выжить в сложных условиях во время отключения электроэнергии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

17:12 Волгоград активно готовят к приезду путина, — СМИ

17:11 Лидер сборной Англии готовится к переезду в Италию: ему предложили выгодные условия

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

16:55 Терроризировали жителей Одесской области: СБУ обезвредила преступную группировку

16:53 В Киевской области пьяный водитель на автомобиле влетел в колесоотбойник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 В Киеве возобновляют движение электротранспорта: где заработают трамваи

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

16:39 От Чехии на "Евровидение" хочет поехать группа с россиянкой в составе: о чем их песня

16:35 Битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне, — СМИ

16:30 Роковое развлечение: в Одессе погиб подросток из-за поражения током

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Актуальное по теме

None 30 Январь 17:10

Волгоград активно готовят к приезду путина, — СМИ

None 30 Январь 15:22

Лидер сборной Англии готовится к переезду в Италию: ему предложили выгодные условия

None 30 Январь 17:00

Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

None 30 Январь 17:11

Терроризировали жителей Одесской области: СБУ обезвредила преступную группировку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB