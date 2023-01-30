Обмін старих ламп на LED — як подати заявку в Дії

Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах

В Україні стартував обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".

Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.

Хто може обміняти лампи

Як пояснили у відомстві, відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

оновити мобільний застосунок "Дія";

пройти авторизацію;

обрати пункти: послуги — обмін лампочок;

вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;

обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Як програму обміну підтримав ЄС

Раніше відповідну програму обміну підтримав Європейський Союз. Він профінансував закупівлю 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп має надати уряд Франції.

У ЄС підрахували, якщо українці встановлять отримані лампи, ефект від заміни становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт економії під час пікових навантажень, що допоможе істотно скоротити дефіцит електрики.

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