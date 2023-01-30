Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Стартував обмін старих ламп на LED: як подати заявку в "Дії" arrow

Стартував обмін старих ламп на LED: як подати заявку в "Дії"

30 січня 2023 14:31
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Обмін старих ламп на LED — як подати заявку в Дії
Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні стартував обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".

Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.

Читайте також:

Хто може обміняти лампи

Як пояснили у відомстві, відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

  • оновити мобільний застосунок "Дія";
  • пройти авторизацію;
  • обрати пункти: послуги — обмін лампочок;
  • вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;
  • обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Як програму обміну підтримав ЄС

Раніше відповідну програму обміну підтримав Європейський Союз. Він профінансував закупівлю 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп має надати уряд Франції.

У ЄС підрахували, якщо українці встановлять отримані лампи, ефект від заміни становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт економії під час пікових навантажень, що допоможе істотно скоротити дефіцит електрики.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали основні лайфхаки, які допоможуть вижити у складних умовах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:12 Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

17:11 Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

16:55 Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

16:53 На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 У Києві відновлюють рух електротранспорту: де запрацюють трамваї

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

16:39 Від Чехії на "Євробачення" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі: про що їхня пісня

16:35 Битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні, — ЗМІ

16:30 Фатальна розвага: в Одесі загинув підліток через ураження струмом

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Актуальне по темі

None 30 Січень 17:10

Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

None 30 Січень 15:22

Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

None 30 Січень 17:14

Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

None 30 Січень 17:11

Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB