Состояние бизнесмена Илона Маска упало более чем на $12 миллиардов за сутки: что произошло

Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: csmapnyu.org

Илон Маск потерял более $12 миллиардов в сутки. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это было самое большое падение состояния Илона Маска за этот год. Но он все еще остается вторым самым богатым человеком в мире после французского магната Бернара Арно.

Об этом информирует Gadgets Now .

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Илон Маск потерял $12 миллиардов в сутки

Отмечается, что состояние бизнесмена Илона Маска упало более чем на $12 миллиардов в день после того, как он столкнулся с нелестными новостями от всех своих компаний — SpaceX, Twitter и Tesla.

Цена акций Tesla снизилась почти на 10% после результатов первого квартала. Выручка компании снизилась на 24 процента до $2,7 миллиарда в первом квартале этого года. Пока цены на электромобили от Tesla продолжают падать.

"В Twitter также начался хаос после того, как Маск удалил устаревшие синие галочки, оставив сотни знаменитостей в депрессии", — пишут СМИ США.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, Илон Маск отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга отдать средства из его галочки в Twitter на благотворительность Украины. Владелец социальной сети подчеркнул, что пожертвовал стране, в которой идет война, $100 миллионов.

Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску сделать благотворительные пожертвования в поддержку Украины.

22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за $1000 в месяц.