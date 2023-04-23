Состояние бизнесмена Илона Маска упало более чем на $12 миллиардов за сутки: что произошло
Илон Маск потерял более $12 миллиардов в сутки. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это было самое большое падение состояния Илона Маска за этот год. Но он все еще остается вторым самым богатым человеком в мире после французского магната Бернара Арно.
Об этом информирует Gadgets Now .
Илон Маск потерял $12 миллиардов в сутки
Отмечается, что состояние бизнесмена Илона Маска упало более чем на $12 миллиардов в день после того, как он столкнулся с нелестными новостями от всех своих компаний — SpaceX, Twitter и Tesla.
Цена акций Tesla снизилась почти на 10% после результатов первого квартала. Выручка компании снизилась на 24 процента до $2,7 миллиарда в первом квартале этого года. Пока цены на электромобили от Tesla продолжают падать.
"В Twitter также начался хаос после того, как Маск удалил устаревшие синие галочки, оставив сотни знаменитостей в депрессии", — пишут СМИ США.
Напомним, что сегодня, 23 апреля, Илон Маск отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга отдать средства из его галочки в Twitter на благотворительность Украины. Владелец социальной сети подчеркнул, что пожертвовал стране, в которой идет война, $100 миллионов.
Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску сделать благотворительные пожертвования в поддержку Украины.
22 апреля, в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за $1000 в месяц.