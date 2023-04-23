Статки бізнесмена Ілона Маска впали більш ніж на $12 мільярдів за добу: що сталось

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: csmapnyu.org

Ілон Маск втратив понад $12 мільярдів за добу. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, це було найбільше падіння статків Ілона Маска за цей рік. Але він все ще залишається другою найбагатшою людиною у світі після французького магната Бернара Арно.

Про це інформує Gadgets Now.

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Ілон Маск втратив $12 мільярдів за добу

Зазначається, що статки бізнесмена Ілона Маска впали більш ніж на $12 мільярдів за день після того, як він зіткнувся з невтішними новинами від усіх своїх компаній — SpaceX, Twitter і Tesla.

Ціна акцій Tesla знизилася майже на 10 відсотків після результатів першого кварталу. Дохід компанії знизився на 24 відсотки до $2,7 мільярда у першому кварталі цього року. Наразі ціни на електромобілі від Tesla продовжують падати.

"У Twitter також почався хаос після того, як Маск видалив застарілі сині галочки, залишивши сотні знаменитостей у депресії", — пишуть ЗМІ США.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 квітня, Ілон Маск відреагував на пропозицію письменника Стівена Кінга віддати кошти з його галочки в Twitter на благодійність Україні. Власник соціальної мережі наголосив, що пожертвував країні, в якій йде війна, $100 мільйонів.

Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.

22 квітня, у Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Тепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за $1000 на місяць.