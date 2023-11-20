Студенты получат большие стипендии в 2024 году — сумму финансирования увеличили

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине в 2024 году повысят стипендии для студентов. Для этого в государственный бюджет заложили увеличение объема финансирования на 500 млн грн.

Об этом сообщил глава Министерства образования Оксен Лисовой в соцсети Facebook.

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Повышение стипендий в 2024 году

Он отметил, что главная задача команды ведомства — создание всех необходимых условий для качественного развития высшего образования и новых возможностей для украинских студентов. Минобразования инициирует ряд решений для приближения украинской системы высшего образования к европейским стандартам.

По поручению президента Министерство образования планирует повысить размер академических стипендий для лучших студентов.

Кроме того, ищут решение проблемы выезда за границу украинских студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.

Министр отметил, что в бюджете на следующий год заложили увеличение объема финансирования стипендий и научной деятельности.

"В то же время в бюджете 2024 года увеличиваем финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен. Выросла сумма и на развитие научной деятельности в университетах — на эту цель заложили 801 миллион", — сообщил он.

Еще из госбюджета выделили 500 млн грн, на которые создадут 100 современных мастерских для техникумов.

Как известно, в Украине академические стипендии выплачивают по итогам сдачи сессии студентам, не имеющим долга и успешно окончившим семестр. По результатам экзаменов студентам выплачивают обычные и повышенные стипендии.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство образования рассматривает вариант прекращения выплаты академических стипендий студентам, которые сейчас находятся за границей. Таким образом, в МОН хотят увеличить начисления для соискателей образования, которые находятся в Украине.

Также мы писали, что Министерство образования Австрии продлило украинским студентам и ученым стипендии, а также освобождение от платы за обучение. Решение было принято еще на один год.